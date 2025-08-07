 VPN veloce e sicura: la scelta giusta per l'estate è ExpressVPN (con 4 mesi gratis)
Con ExpressVPN è possibile accedere a una VPN veloce e sicura, ora disponibile in offerta con 4 mesi gratis aggiuntivi e tanti altri vantaggi.
Sicurezza VPN
Per attivare una VPN veloce e sicura è possibile puntare su ExpressVPN. Il servizio è, da tempo, un punto di riferimento assoluto nel settore delle VPN, proponendo agli utenti la possibilità di sfruttare un’infrastruttura di qualità e un protocollo VPN proprietario in grado di garantire una connessione protetta e senza limiti di banda, per un’esperienza di navigazione ottimale.

Il mese di agosto 2025 è il momento giusto per scegliere ExpressVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. In aggiunta, la VPN include 30 giorni di tempo per sfruttare la garanzia “soddisfatti o rimborsati“.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Con ExpresVPN si va sul sicuro

Per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura, scegliere ExpressVPN è, senza dubbio, la soluzione giusta. Tra le caratteristiche troviamo:

  • la possibilità di criptare il traffico dati per una connessione più sicura
  • una politica “zero log” per usare la VPN senza tracciamento
  • un network composto da server situato in 105 Paesi, in modo da aggirare blocchi geografici facilmente durante l’uso della VPN
  • la possibilità di sfruttare il protocollo Lightway per garantire una connessione ad alta velocità durante l’uso della VPN
  • l’accesso alla rete VPN da 8 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di ExpressVPN

Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un servizio completo, con caratteristiche premium e la possibilità di accedere a Internet sempre ad alta velocità.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ago 2025

Davide Raia
7 ago 2025
