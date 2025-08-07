VPN veloce e sicura: la scelta giusta per l'estate è ExpressVPN (con 4 mesi gratis)

Per attivare una VPN veloce e sicura è possibile puntare su ExpressVPN. Il servizio è, da tempo, un punto di riferimento assoluto nel settore delle VPN, proponendo agli utenti la possibilità di sfruttare un’infrastruttura di qualità e un protocollo VPN proprietario in grado di garantire una connessione protetta e senza limiti di banda, per un’esperienza di navigazione ottimale.

Il mese di agosto 2025 è il momento giusto per scegliere ExpressVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. In aggiunta, la VPN include 30 giorni di tempo per sfruttare la garanzia “soddisfatti o rimborsati“.

Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Con ExpresVPN si va sul sicuro

Per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura, scegliere ExpressVPN è, senza dubbio, la soluzione giusta. Tra le caratteristiche troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per una connessione più sicura

per una connessione più sicura una politica “zero log” per usare la VPN senza tracciamento

per usare la VPN senza tracciamento un network composto da server situato in 105 Paesi , in modo da aggirare blocchi geografici facilmente durante l’uso della VPN

composto da server situato in , in modo da aggirare blocchi geografici facilmente durante l’uso della VPN la possibilità di sfruttare il protocollo Lightway per garantire una connessione ad alta velocità durante l’uso della VPN

per garantire una connessione ad alta velocità durante l’uso della VPN l’accesso alla rete VPN da 8 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di ExpressVPN

Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un servizio completo, con caratteristiche premium e la possibilità di accedere a Internet sempre ad alta velocità.

Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile di seguito.