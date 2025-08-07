VPN veloce e sicura: la scelta giusta per l'estate è ExpressVPN (con 4 mesi gratis)

Per attivare una VPN veloce e sicura è possibile puntare su ExpressVPN. Il servizio è, da tempo, un punto di riferimento assoluto nel settore delle VPN, proponendo agli utenti la possibilità di sfruttare un’infrastruttura di qualità e un protocollo VPN proprietario in grado di garantire una connessione protetta e senza limiti di banda, per un’esperienza di navigazione ottimale.
Il mese di agosto 2025 è il momento giusto per scegliere ExpressVPN, ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo. In aggiunta, la VPN include 30 giorni di tempo per sfruttare la garanzia “soddisfatti o rimborsati“.
Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.
Con ExpresVPN si va sul sicuro
Per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura, scegliere ExpressVPN è, senza dubbio, la soluzione giusta. Tra le caratteristiche troviamo:
- la possibilità di criptare il traffico dati per una connessione più sicura
- una politica “zero log” per usare la VPN senza tracciamento
- un network composto da server situato in 105 Paesi, in modo da aggirare blocchi geografici facilmente durante l’uso della VPN
- la possibilità di sfruttare il protocollo Lightway per garantire una connessione ad alta velocità durante l’uso della VPN
- l’accesso alla rete VPN da 8 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app di ExpressVPN
Si tratta, quindi, di una VPN completa e ricca di vantaggi che può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un servizio completo, con caratteristiche premium e la possibilità di accedere a Internet sempre ad alta velocità.
Con la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,86 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis aggiuntivi. L’offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile di seguito.