Serveplan: sconto 50% per VPS e server dedicati

L'azienda italiana è nota per il suo servizio di web hosting che consente di creare un sito con pochi euro. Serverplan offre anche soluzioni più avanzate, come hosting VPS e server dedicati. Sfruttando la promozione attuale, valida fino al 31 gennaio 2022, si può sottoscrivere l'abbonamento con uno sconto del 50% per i primi tre mesi. L'utente deve solo scegliere il piano che soddisfa le proprie necessità e utilizzare il coupon SUPERSERVER.

Serverplan: sconto 50% per VPS e server dedicati

I VPS (Virtual Private Server) combinano i vantaggi dei server dedicati con la convenienza del web hosting condiviso. Serverplan offre sette piani (Starter, Standard, Professional, Business, Enterprise e Large) che sfruttano la piattaforma di virtualizzazione basata su VMware vSphere. Per tutti è disponibile la versione “managed" (gestione da parte di Serverplan) o “full access" (gestione autonoma).

La differenza tra un piano e l'altro è ovviamente rappresentata dalla dotazione hardware. Gli utenti possono scegliere il piano in base a processore (da 1 a 8 core), RAM (da 1 a 32 GB) e SSD NVMe (da 30 a 500 GB), ma al momento dell'acquisto è possibile incrementare il numero di core fino a 24 e la quantità di RAM fino a 256 GB. I prezzi (IVA esclusa) sono compresi tra 7,5 euro/mese e 99,5 euro/mese.

I server dedicati sono invece ad uso esclusivo. Serverplan offre 9 opzioni con prezzi (IVA esclusa) compresi tra 37,50 euro/mese e 194,50 euro/mese. Gli utenti possono scegliere server Dell o Supermicro con uno o due processori Intel Xeon, fino a 256 GB di RAM, due SSD da 480 o 960 GB, due o sei hard disk da 3 o 1 TB. Anche in questo caso è disponibile l'assistenza “managed" o “full access".