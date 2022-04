Serverplan: sito made in Italy a 4,99 euro

L’azienda italiana con sede a Cassino offre diverse soluzioni di hosting, email e registrazione domini. Gli utenti che vogliono creare un sito con dominio .it possono approfittare dell’offerta attuale di Serverplan. Fino al 14 aprile è possibile richiedere un dominio “made in Italy” pagando solo 4,99 euro IVA per un anno, grazie al coupon ITSERVERPLAN. Alla scadenza verrà applicato il prezzo di listino, ovvero 13,33 euro + IVA.

Dominio .it a 4,99 euro per un anno

L’estensione .it per i domini di primo livello è stata introdotta nel 1987. La gestione è oggi affidata al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il numero di domini .it registrati supera i 3 milioni e ovviamente rappresenta la scelta migliore per valorizzare le attività svolte in Italia. Proprio per questo motivo è anche uno dei più costosi.

La soluzione più conveniente è sottoscrivere l’abbonamento al servizio di web hosting che include un dominio gratuito per sempre. Chi tuttavia vuole solo registrare il dominio può sfruttare l’offerta di Serverplan, valida fino al 14 aprile anche per i trasferimenti di dominio. Grazie al coupon ITSERVERPLAN è possibile ottenere il dominio .it a 4,99 euro IVA per un anno.

Ovviamente prima della registrazione è necessario verificare la sua disponibilità. L’operazione verrà completata in pochi minuti. Il pagamento può essere effettuato con le principali carte di credito e PayPal. Gli utenti riceveranno diversi servizi in omaggio, tra cui una casella di posta da 1 GB, webmail, antivirus, antispam, gestione DNS, redirect, mail forward, registrazione nameserver e blocco dominio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.