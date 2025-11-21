 Server in 105 paesi e velocità illimitata: VPN premium a -73%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Server in 105 paesi e velocità illimitata: VPN premium a -73%

Fino al 73% di sconto e 4 mesi gratis per navigare protetto e anonimo fino a marzo 2028: ecco l'offerta proposta oggi da ExpressVPN.
Server in 105 paesi e velocità illimitata: VPN premium a -73%
Sicurezza VPN
Fino al 73% di sconto e 4 mesi gratis per navigare protetto e anonimo fino a marzo 2028: ecco l'offerta proposta oggi da ExpressVPN.

Naviga con un indirizzo IP localizzato ovunque nel mondo, a tua scelta, grazie alla rete di ExpressVPN distribuita su scala globale: oggi puoi abbonarti con uno sconto fino al 73% rispetto al listino e ottenendo 4 mesi extra gratis se scegli la formula biennale. Può vantare migliaia di server in 105 paesi, permettendoti così di aggirare qualsiasi censura e ogni eventuale blocco nell’accesso ai contenuti, da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer e così via).

Attiva l’offerta di ExpressVPN

L’offerta di ExpressVPN è quella che cercavi

La portata planetaria della Virtual Private Network non è però l’unico vantaggio incluso. È più corretto parlare di una vera e propria suite per la cybersecurity, una soluzione all-in-one che comprende anche la tecnologia che ferma le pubblicità più fastidiose incontrante durante l’attività online, i siti malevoli che diffondono codice dannoso e i tracker oltre a un password manager in cui archiviare e proteggere le credenziali degli account. Visita la pagina dedicata per l’elenco di tutte le funzionalità.

link

L'offerta di ExpressVPN

A seconda del piano scelto ci sono poi anche una eSIM utile per essere connessi da ovunque durante i viaggi (evitando brutte sorprese con i costi del roaming), un indirizzo IP dedicato e un’offerta per il router Aircove con supporto Wi-Fi 6. Inoltre, la garanzia soddisfatti o rimborsati permette di recuperare per intero la spesa se il servizio non soddisfa le aspettative.

Attiva l’offerta di ExpressVPN

La promozione di oggi ti consente di attivare l’abbonamento biennale alla formula Basic di ExpressVPN al prezzo mensile di soli 2,99 euro, con uno sconto del 73% rispetto al listino. A questo si aggiungono 4 mesi gratis per navigare anonimo e protetto fino al marzo 2028. In alternativa ci sono anche le opzioni Advanced e Pro che aggiungono le funzionalità più avanzate: scegli quella più adatta alle tue necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday

VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday
TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto

TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto
Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon

Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon
NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese

NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese
VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday

VPN, antivirus e molto altro: Surfshark da 1,99€ al mese per il Black Friday
TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto

TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto
Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon

Le VPN in offerta fino al 56% di SCONTO con il Black Friday Amazon
NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese

NordVPN incontra il Black Friday: i piani di due anni a meno di 3 euro al mese
Davide Tommasi
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti