Server in 105 paesi e velocità illimitata: VPN premium a -73%

Naviga con un indirizzo IP localizzato ovunque nel mondo, a tua scelta, grazie alla rete di ExpressVPN distribuita su scala globale: oggi puoi abbonarti con uno sconto fino al 73% rispetto al listino e ottenendo 4 mesi extra gratis se scegli la formula biennale. Può vantare migliaia di server in 105 paesi, permettendoti così di aggirare qualsiasi censura e ogni eventuale blocco nell’accesso ai contenuti, da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer e così via).

L’offerta di ExpressVPN è quella che cercavi

La portata planetaria della Virtual Private Network non è però l’unico vantaggio incluso. È più corretto parlare di una vera e propria suite per la cybersecurity, una soluzione all-in-one che comprende anche la tecnologia che ferma le pubblicità più fastidiose incontrante durante l’attività online, i siti malevoli che diffondono codice dannoso e i tracker oltre a un password manager in cui archiviare e proteggere le credenziali degli account. Visita la pagina dedicata per l’elenco di tutte le funzionalità.

link

A seconda del piano scelto ci sono poi anche una eSIM utile per essere connessi da ovunque durante i viaggi (evitando brutte sorprese con i costi del roaming), un indirizzo IP dedicato e un’offerta per il router Aircove con supporto Wi-Fi 6. Inoltre, la garanzia soddisfatti o rimborsati permette di recuperare per intero la spesa se il servizio non soddisfa le aspettative.

La promozione di oggi ti consente di attivare l’abbonamento biennale alla formula Basic di ExpressVPN al prezzo mensile di soli 2,99 euro, con uno sconto del 73% rispetto al listino. A questo si aggiungono 4 mesi gratis per navigare anonimo e protetto fino al marzo 2028. In alternativa ci sono anche le opzioni Advanced e Pro che aggiungono le funzionalità più avanzate: scegli quella più adatta alle tue necessità.