Server dedicato per sito web: 1 mese a canone zero con Aruba

Un sito web in buona salute, con numeri in costante aumento anno dopo anno, è il candidato ideale per un server dedicato, una speciale macchina che si occupa dell’elaborazione dei dati di un singolo sito web, a differenza di quanto accade con un server condiviso. L’adozione di una soluzione di questo tipo comporta numerosi vantaggi, in primis in termini di sicurezza e velocità, due aspetti fondamentali per qualsiasi progetto online.

A questo proposito, segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di Aruba, società italiana punto di riferimento nel settore dei servizi di data center, web hosting e registrazione di nomi di dominio. Grazie alla promozione in corso, i nuovi utenti che sottoscrivono un piano annuale beneficiano di 1 mese a canone zero.

Server dedicato: i vantaggi di Aruba

I server dedicati di Aruba dispongono di un hardware di ultima generazione, oltre a garantire un’alta personalizzazione e una gestione semplificata. In più offrono tutta una serie di servizi specifici, tra cui Smart Storage e server per AI e Machine Learning.

Una delle novità più interessanti proposte da Aruba è Smart Storage, uno spazio cloud dai costi certi e facile da gestire, con la possibilità di ripristino attraverso uno snapshot manuale oppure programmato in automatico. A seconda delle loro necessità, gli utenti possono richiedere uno spazio da un minimo di 1 TB a un massimo di 15 TB.

A questo si aggiunge il setup gratuito di server dedicati per l’intelligenza artificiale, vale a dire server con GPU progettati per avvicinare un qualsiasi progetto online per la prima volta all’intelligenza artificiale. Tra le soluzioni pronte all’uso disponibili si annoverano la redazione di contenuti di marketing, la traduzione di testi e la generazione di immagini.

Per la panoramica completa delle offerte sui server dedicati, collegati a questa pagina del sito ufficiale Aruba. Grazie alla promo in corso, ricordiamo, è possibile ottenere 1 mese gratuito sui piani di dodici mesi.