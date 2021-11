Server SafeSwap di Atlas per il tuo anonimato online: come funziona

Atlas VPN con i server SafeSwap propone agli utenti un'esperienza di navigazione senza limiti, né restrizioni geografiche, né tanto meno censure o fastidiosi tracking. Insomma, Atlas VPN offre l'opportunità di navigare in maniera libera e sicura. Vediamo come funziona il server SafeSwap di Atlas, quali sono i vantaggi offerti agli utenti e quanto costa. Nonché come usufruire di un periodo di prova gratuito.

Server SafeSwap di Atlas: i vantaggi

Ecco alcuni dei vantaggi dello SafeSwap di Atlas:

Streaming in 4K velocissimo

Il tutto grazie ai server ottimizzati che permettono di sfruttare piattaforme di streaming veloci e senza limiti.

Devices senza limiti

Il servizio non prevede limiti per quanto concerne il numero di connessioni simultanee o dispositivi che si possono utilizzare. Un'ottima notizia per i multitasker.

P2P illimitata e sicura

Il servizio di Atlas VPN garantisce un supporto a tutti i client P2P al fine di ottenere una condivisione di file o un download di file torrent in tutta sicurezza e senza soluzioni di continuità.

Protezione privacy

La privacy, si sa, è diventato un tema spinoso. Atlas blocca annunci, tracker e siti web pericolosi mediante un avanzato Tracker Blocker. Inoltre, offre l'opportunità di proteggere i propri account digitali e i dati mediante Data Breach Monitor.

Assistenza clienti 24/7

L'assistenza clienti fornita da Atlas VPN è continua, senza interruzioni di giorni o di orari.

Protezione con WireGuard®

WireGuard® è il protocollo di tunneling più recente e veloce. Offrendo agli utenti una navigazione sicura.

Compatibilità con più dispositivi

Il Server SafeSwap di Atlas è compatibile con diversi sistemi operativi. Ossia:

Android

iOS

macOS

Windows

Utilizzabile in oltre 30 paesi

Il sistema è utilizzabile in oltre 30 paesi, di quasi tutti i continenti. Compreso ovviamente l'Italia.

Prova gratuita di Server SafeSwap di Atlas

Atlas offre l'opportunità di provare il suo servizio VPN premium senza ritrovarsi poi con un servizio pagato ma non di proprio gradimento.

Infatti, qualora l'utente non sia soddisfatto del servizio, avrà facoltà di disdirlo entro 30 giorni dall'attivazione. Purché venga comunicato allo staff entro quel lasso di tempo. Otterrà la disdetta immediata e riceverà anche il completo rimborso.

Server SafeSwap di Atlas: prezzo

Oltre alla succitata iniziativa a vantaggio dell'utente, potrai beneficiare di un consistente sconto che offre il piano di abbonamento di 3 anni + 3 mesi Gratuiti sfruttando il Code: BLACKFRIDAY.

Quindi, riassumendo, l'utente pagherà USD 1.39 al mese anziché 9.99 $.

In questo modo, anziché vedersi addebitare $389.61 per i primi 3 anni, subirà un addebito di soli $49.99.

Tale piano include in pratica i risparmi più consistenti ed è completamente rimborsabile dopo 30 giorni. Cosa aspetti?