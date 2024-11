Serverplan: 50% di sconto sui piani hosting WordPress

C’è una nuova promo in casa Serverplan: 50% di sconto sui piani di hosting condiviso per siti WordPress fino al 1° dicembre di quest’anno. L’offerta è valida solo per le nuove attivazioni o gli eventuali passaggi da altri provider.

Grazie all’offerta in corso, il piano Startup è in promozione a 38 euro anziché 76 euro. Inclusi nel prezzo 1 dominio gratis per sempre (comprese le estensioni .it / .eu, 20 GB di spazio SSD NVMe, 50 account email, traffico illimitato, il backup giornaliero automatico, il certificato SSL Let’s Encrypt e la migrazione automatica con un tool proprietario.

Per accedere alla promozione sui piani hosting WordPress scontati del 50% occorre collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Serverplan.

I piani hosting WordPress di Serverplan in offerta a metà prezzo

Uno dei principali punti di forza dei piani hosting WordPress condivisi di Serverplan è l’utilizzo delle unità SSD con tecnologia NVMe (acronimo di Non-Volatile Memory Express), che rispetto agli hard disk tradizionali utilizzano per l’archiviazione memoria flash. Ciò porta a un miglioramento significativo in termini di prestazioni e sicurezza dei siti web.

Un ulteriore vantaggio nella scelta delle soluzioni Serverplan è il servizio di backup quotidiano di sito, posta e database, per garantire ogni volta la massima sicurezza. Inoltre, grazie a un pannello semplice e intuitivo, ogni utente ha la possibilità di ripristinare i propri dati in completa autonomia.

A tutto questo poi si aggiunge il protocollo HTTPS Let’s Encrypt, per offrire la massima sicurezza sia del sito che dei suoi lettori.

Maggiori informazioni sulla promozione in corso a questa pagina del sito Serverplan.