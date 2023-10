ServerPlan, -50% sui piani hosting reseller multidominio

Hai sempre desiderato avere un servizio hosting multidominio per semplificare la gestione dei tuoi progetti? Sei nel posto giusto perchè parleremo proprio dell’importanza di questa tipologia di servizio che, al giorno d’oggi, tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzare. Non a caso, i servizi di hosting nascono con l’obiettivo di ottimizzare il lavoro di professionisti del web, di proprietari di web agenzi o di semplici utenti. Oggi parliamo dunque dell’hosting multidominio messo a disposizione da ServerPlan.

Perchè è importante e utile avere a disposizione un pannello di controllo unico? La risposta è del tutto semplice anche se potrebbe non essere chiaro ai meno esperti. Un pannello di controllo unico consente all’utente di risparmiare tempo prezioso, ma anche denaro. Grazie ai piani hosting ServerPlan spendendo una piccola cifra puoi avere un hosting multidominio per dare il via ad una gestione organizzata e del tuo lavoro web.

Tra i piani attualmente disponibili, il Reseller Windows Plus può essere tuo a soli €19.50 + IVA / mese grazie ad uno sconto del 50% (successivamente €39 / mese + iva al rinnovo).

Nello specifico, gli hosting hanno dischi enterprise SSD che garantiscono le migliori performance per il tuo sito e le tue applicazioni. Acquistando il pacchetto di hosting multidominio Serverplan avrai la possibilità di associare al server un numero illimitato di account e di sostenere traffico senza limiti, grazie ad un disco SSD che garantisce un’estrema rapidità nella lettura dei dati. In più, ServerPlan mette a tua disposizione il servizio soddisfatti o rimborsati che offre la possibilità di essere rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto. Non dimenticare che il team di esperti ServerPlan è sempre al tuo fianco per un’assistenza via telefono, chat e ticket, H24 e 365 giorni l’anno.

