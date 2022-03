ServerPlan: dominio .it a solo 1 euro per il primo anno

ServerPlan è uno dei servizi di hosting più utilizzati in Italia e che, occasionalmente, propone sconti e offerte esclusive relativi ai domini maggiormente richiesti. Con la promo attualmente online, chiunque potrà richiedere il proprio dominio .it a soltanto un euro per il primo anno, utilizzando il codice sconto “ITSERVERPLAN” durante la fase di acquisto. La promozione sarà valida fino al 14 marzo del 2022 e potrà essere attivata soltanto per le nuove registrazione. Ma andiamo con ordine e vediamo in che modo approfittarne subito.

Come verificare la disponibilità del dominio e approfittare dello sconto di ServerPlan

Il dominio .it è indubbiamente il più richiesto in Italia, poiché rappresenta un marchio molto riconoscibile e che, in un certo senso, valorizza maggiormente l’attività del sito in questione a livello nazionale. Proprio per questo motivo, risulta anche essere tra i più costosi e popolari. Grazie alla promozione di ServerPlan però, tutti i nuovi utenti potranno richiedere la suddetta estensione all’esclusivo prezzo di solo 1 euro per il primo anno, al termine del quale, verrà automaticamente rinnovato al prezzo di listino.

Per poter approfittare dell’offerta però, sarà necessario utilizzare il codice “ITSERVERPLAN” durante la fase di pagamento, così da essere certi che la promo entri in vigore. Ma non è tutto, perché nel caso in cui si volesse invece richiedere un servizio di hosting completo, sempre con ServerPlan, sarà anche possibile ricevere il dominio .it in maniera completamente gratuita.

Prima di procedere però, bisognerà ovviamente verificare che il dominio risulti essere disponibile o già occupato. Per farlo sarà sufficiente accedere al sito Web di ServerPlan e dalla homepage cliccare sul tasto verde “VERIFICA DISPONIBILITÀ” nel banner reality alla promozione sul dominio. A questo punto non servirà altro che inserire il nome del sito Web da attivare nel campo di testo che apparirà e cliccare sull’icona con la lente di ingrandimento sulla destra per verificare la disponibilità. Nel caso in cui il dominio risultasse libero, si potrà immediatamente procedere con l’acquisto.

Ricordiamo però che l’offerta del dominio .it a solo un euro per il primo anno varrà soltanto per i nuovi utenti iscritti e che potrà essere attivata entro il 14 marzo 2022. Alla scadenza il prezzo tornerà a quello di listino.

