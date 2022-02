Serverplan: hosting reseller con lo sconto del 50%

Tra le varie soluzioni di Serverplan ci sono anche quelle relative ai servizi di hosting reseller, ovvero soluzioni per la gestione di siti che le aziende IT possono acquistare e successivamente rivendere ai propri clienti. Sfruttando la promozione in corso (valida fino al 14 febbraio) è possibile attivare i tre piani Linux offerti dall’azienda italiana con un sconto del 50% sulla prima mensilità.

Hosting reseller a partire da 12,50 euro/mese

I tre piani di hosting reseller presenti nel catalogo di Serverplan sono: Linux Basic, Linux Plus e Linux Pro. L’unica differenza è rappresentata dallo spazio su SSD per ospitare i siti web, ovvero 50, 100 e 150 GB, rispettivamente. Tutte le altre caratteristiche sono in comune, quindi l’utente deve solo scegliere il piano che offre uno spazio sufficiente per il tipo di contenuti da caricare online.

Tutti i piani consentono di ospitare un numero illimitato di siti/domini (entro lo spazio disponibile). Sono illimitati anche traffico, sottodomini, account email, account FTP e database (MySQL e PostgreSQL). La sicurezza è garantita da antivirus, antispam, certificato SSL di Let’s Encrypt, firewall hardware, backup quotidiano/orario e uptime del 99,99%. L’amministrazione è possibile con cPanel o WHM (Web Host Manager).

Gli utenti possono inoltre scegliere la versione di PHP più adatta, utilizzare il tool di migrazione gratuito (siti, posta e database) e sfruttare l’assistenza via telefono, chat e ticket, 24 ore al giorno. Per usufruire dell’offerta è sufficiente un clic sul coupon RESELLERSP e quindi sul pulsante Ordina. I prezzi IVA esclusa per la prima mensilità sono: 12,50 euro (Linux Basic), 19,50 euro (Linux Plus) e 26,50 euro (Linux Pro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.