Serverplan lancia un servizio di migrazione gratuita per WooCommerce

Hai un negozio online e ti stai guardando intorno per un nuovo fornitore di hosting, in seguito ad una cattiva esperienza con quello attuale? In Italia uno dei punti di riferimento è Serverplan, azienda con sede a Cassino nota per offrire hosting di qualità a prezzi accessibili.

Tra le sue funzionalità più importanti si annovera ora anche un servizio di migrazione gratuita, grazie al quale chiunque è in grado di trasferire il proprio e-commerce da uno spazio hosting ad un altro in totale sicurezza e senza perdere alcun prodotto, indipendentemente dalle proprie conoscenze informatiche. A questo proposito, possiamo confermarti che la migrazione gratuita è garantita in entrambi i piani hosting WooCommerce di Serverplan: Startup WooCommerce (migrazione gratuita con tool) ed Enterprise Plus WooCommerce (migrazione gratuita).

Come funziona il servizio di migrazione gratuita di Serverplan

In base al piano hosting che scegli, il servizio di migrazione cambia leggermente, anche se rimane sempre gratuito. Di seguito ti spiegheremo in breve come funziona sia con il piano Startup WooCommerce sia con Enterprise Plus WooCommerce.

Migrazione gratuita con tool (Startup WooCommerce)

Se la scelta ricade sul piano Startup WooCommerce, il passaggio avviene tramite l’utilizzo del tool gratuito EasyApp.

La procedura richiede l’inserimento dei dati di accesso di WordPress o di qualsiasi altro CMS su cui è installato il tuo e-commerce. Ecco i pochi e semplici passaggi da completare:

Esegui l’accesso su cPanel. Individua la sezione Software e fai clic su Application Installer. Scegli l’applicazione che intendi migrare (ad esempio WordPress se il tuo negozio online è stato creato su questo CMS). Pigia il pulsante posizionato accanto a Installa questa applicazione. Fai clic su Importa installazione esistente.

Migrazione gratuita (Enterprise Plus WooCommerce)

Se scegli invece di attivare il piano hosting Enterprise Plus WooCommerce, la migrazione del tuo e-commerce sarà gestita in toto dal supporto tecnico di Serverplan. Anche in questo caso il servizio è gratuito. Oltre al sito web, il processo di trasferimento dal vecchio hosting a quello nuovo include anche i database e gli account email.

I piani hosting WooCommerce di Serverplan

Le soluzioni hosting WooCommerce di Serverplan includono 1 dominio gratis per sempre, il plugin WooCommerce preinstallato e gestito (attraverso cui vengono aggiunte le funzionalità di e-commerce a un sito progettato con WordPress), il servizio di backup giornaliero, la cache preinstallata (per migliorare i tempi di caricamento delle pagine e aumentare di conseguenza il tasso di conversione), il certificato SSL Let’s Encrypt (per offrire un’esperienza d’acquisto sicura ai propri clienti) e le unità SSD NVMe (15 volte più veloci dei tradizionali dischi SATA SSD).

I prezzi partono da 76 euro l’anno per il piano hosting Startup WooCommerce, fino ai 230 euro richiesti per l’attivazione del piano Enterprise Plus WooCommerce. Il primo piano è la soluzione ideale per chi ha un e-commerce con poco traffico e vorrebbe puntare a un importante salto di qualità. La seconda soluzione è invece la scelta migliore per chi ha già un negozio online ben avviato ed è alla ricerca delle migliori prestazioni possibili.

Puoi consultare tutti i dettagli su entrambi i piani hosting per l’e-commerce su questa pagina di Serverplan.