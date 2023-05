ServerPlan, l'hosting multidominio a 39 euro al mese

Acquistare un servizio di hosting multidominio è indispensabile non solo per professionisti del web, ma anche per responsabili IT di grandi aziende o proprietari di web agency. Sei una di queste figure e sei alla ricerca di uno strumento che possa aiutarti ad ottimizzare la gestione dei tuoi portali? Quello che ti serve è un piano per riunire e gestire da un’unica piattaforma diversi siti web evitando, dunque, di dover passare da un login all’altro.

Un hosting multidominio con un pannello di controllo unico è fondamentale per semplificare il lavoro nel caso in cui ti trovi a dover gestire diversi progetti web contemporaneamente. Non preoccuparti se finora non eri a conoscenza dei vantaggi di un hosting reseller, grazie alle diverse soluzioni offerte da ServerPlan da adesso puoi risparmiare non solo tempo prezioso, ma anche denaro: con un hosting multidominio puoi finalmente attivare una gestione organizzata e semplificata del tuo lavoro web.

Non dimenticare che i pacchetti di hosting multidominio Serverplan danno l’opportunità di associare al server un numero illimitato di account e di sostenere traffico senza limiti, tutto questo anche grazie ad un disco SSD in grado di offrire un’estrema rapidità nella lettura dei dati.

Non sai quale servizio di hosting scegliere?

Tutto dipende dalle tue esigenze: il consiglio che possiamo darti è quello di tenere in considerazione il numero di siti che devi gestire ma, soprattutto, dalla tipologia di programmazione che usi maggiormente.

Hosting Windows o Linux?

La scelta non è casuale. Se il sito del progetto che metterai online è in HTML, PHP o piattaforme come WordPress, la scelta perfetta è Linux. Se, invece, preferisci sviluppare con linguaggio ASP, la scelta dovrebbe ricadere su Windows. Sei pronto a caricare un numero illimitato di domini sul tuo piano reseller?

Ad esempio, acquistando il piano Reseller Windows Plus a soli 39 euro + IVA al mese non solo avrai 100 GB per gestire contenuti web o email dei domini che ospiterai all’interno del piano, ma per ogni dominio potrai configurare database illimitati, gestire domini illimitati e creare per ognuno il proprio pacchetto isolato dagli altri.

Una volta acquistato il servizio, se non sarai soddisfatto, hai la possibilità di essere rimborsato entro 30 giorni dall’acquisto. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.