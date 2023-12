Serverplan, offerta esclusiva: registra il tuo dominio .eu a soli 5 euro

La tua presenza online è fondamentale per il successo del tuo progetto, business o brand. In quest’ottica, ServerPlan ti offre un’opportunità imperdibile: registrare il tuo dominio .eu a soli 5 euro + IVA per il primo anno anziché13,33 euro. Un’ottima promozione che caratterizzerà la tua identità online, allineandola con i valori di innovazione e integrazione europei.

Il significato del dominio .eu a livello globale

L’estensione del dominio .eu è stata approvata dall’ICANN il 22 marzo 2005, affidando la gestione al Registro Eurid con sede a Bruxelles. A oggi, sono registrati più di 3 milioni di domini .eu, testimonianza dell’importanza di questa estensione nel panorama digitale europeo.

Chi può registrare un dominio .eu? Tutte le persone fisiche e le organizzazioni con residenza nell’Unione Europea possono usufruire di questa opportunità unica. Il dominio .eu è la scelta ideale per coloro che desiderano trasmettere un messaggio di innovazione e integrazione globale attraverso la propria attività.

Oltre al prezzo imbattibile di 5 euro + IVA per il primo anno, ServerPlan offre vantaggi extra con ogni dominio:

1 Casella da 1Gb

Webmail

Antivirus e Antispam

Gestione DNS

Redirect

Mail Forward

Blocco Dominio

Registrazione Nameservers

Privacy

La procedura di registrazione è rapida e semplice e ti garantirà il tuo nuovo dominio .eu in pochi minuti. Questa offerta è particolarmente adatta a imprese e progetti orientati alla Comunità Europea, offrendo un’opportunità unica di rafforzare la tua presenza online e accrescere il tuo target di riferimento.

La promozione è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato. Registra il tuo dominio .eu a soli 5 euro + IVA entro il 30 dicembre 2023 e investi nel futuro della tua presenza online grazie a Serverplan.

