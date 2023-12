ServerPlan, per te web hosting professionale a soli 26€

Le soluzioni di web hosting pensate da ServerPlan sono del tutto uniche dato che sono in grado di garantire velocità, affidabilità e un’assistenza imbattibile. Partiamo ribadendo che, quando parliamo di hosting, facciamo riferimento ad uno spazio su cui viene costruito un sito web. Non a caso, dunque, si tratta di un servizio indispensabile per permettere alle pagine e, conseguentemente, ai contenuti di essere facilmente accessibili online dagli utenti. Ecco perché scegliere una soluzione ottimale è indispensabile.

Non a caso, la creazione di un sito web richiede un’infrastruttura ottimizzata, pensava appositamente per archiviare in sicurezza i contenuti. L’hosting è pertanto un servizio fondamentale se vuoi avere il tuo blog, e-commerce o portale online. Che aspetti? Scegli subito ServerPlan per dare il via al progetto del tuo nuovo sito web.

ServerPlan: piani hosting WordPress pensati per te

Come accennato, ServerPlan offre soluzioni di web hosting su server condiviso, in grado di garantire non solo velocità, ma anche una affidabilità e un’assistenza imbattibile. Sei libero di scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze: tutte le soluzioni di hosting condiviso Serverplan comprendono il dominio gratis per sempre, caselle email con IMAP, antivirus ed antispam, traffico illimitato e certificato SSL con tecnologia Let’s Encrypt. Inoltre, tutti dispongono di dischi SSD che assicurano velocità e tempi di caricamento ottimizzati. Tra questi, il piano StarterKit è disponibile a soli 26 euro + iva l’anno. Per te 1 dominio gratis per sempre (estensioni incluse .it / .eu), 5 GB di spazio SSD, 5 account di email, traffico illimitato e 1 db Mysql su SSD.

Non dimenticare che con Serverplan hai WordPress preinstallato per gestire il tuo blog con estrema facilità: non è necessario effettuare installazioni manuali e, in più, avrai attivi tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress oltre che plugin e temi che garantiscono un sito sempre aggiornato, sicuro e non vulnerabile.

