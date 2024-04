Serverplan: sconti fino al 50% sul trasferimento hosting

Migliorare le performance del tuo sito web, risparmiando? Puoi farlo con Serverplan: fino al 30 aprile, infatti, offre uno sconto esclusivo fino al 50% sul trasferimento hosting per il primo anno di servizio.

Questa promozione è riservata esclusivamente ai trasferimenti di siti web già attivi da altri fornitori. Al momento del rinnovo, si applicherà il canone di listino. Tuttavia, i vantaggi sono davvero allettanti: con Serverplan, avrai a disposizione il piano hosting WordPress con dischi SSD NVMe, progettato per adattarsi alle tue esigenze specifiche.

Cosa include l’offerta Serverplan?

Uno degli aspetti più interessanti di questa promozione è che Serverplan offre hosting con WordPress preinstallato. Ciò significa che non dovrai preoccuparti di configurare manualmente il tuo sito WordPress: con un clic, avrai un sito già ottimizzato, con tutti gli aggiornamenti automatici di WordPress, plugin e temi.

Per questo motivo, se sei nuovo nel panorama WordPress, questa promozione ti permetterà di evitare complicate procedure di installazione e di iniziare a lavorare subito sul tuo sito. Anche per coloro che sono già esperti di WordPress, avere un hosting preconfigurato significa poter iniziare a lavorare immediatamente su un sito già ottimizzato e pronto per l’uso.

Sono due i piani Serverplan che partecipano alla promozione:

Startup WordPress , è l’ideale per chi vuole espandere il proprio progetto. Il prezzo è di soli 53,20 euro + IVA all’anno, con uno sconto pari al 30%

, è l’ideale per chi vuole espandere il proprio progetto. Il prezzo è di soli all’anno, con uno sconto pari al 30% Enterprise Plus WordPress, perfetto per chi cerca il massimo delle performance per un e-commerce oppure un sito aziendale. Lo sconto è del 50%, il prezzo di 115 euro all’anno + IVA

Entrambi i piani includono un dominio gratuito per sempre, spazio SSD NVMe, account email, traffico illimitato, pannello di controllo cPanel, backup giornaliero automatico, certificato SSL Let’s Encrypt, bitninja e protezione anti-malware.

Questa è l’opportunità per assegnare al tuo sito web un nuovissimo hosting performante e ricco di risorse, risparmiando fino al 50% sul primo anno di servizio. Ricorda: la promozione Serverplan, disponibile soltanto online, è valida fino al 30 aprile.