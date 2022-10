ServerPlan: WordPress e WooCommerce in un piatto d'argento

WordPress e WooCommerce sono due strumenti del tutto essenziali per chiunque voglia avviare una propria attività online: l’uno rappresenta il CMS più diffuso e conosciuto al mondo, l’altro è un plugin che permette di creare in pochi click un vero negozio online per i propri prodotti o servizi. Insieme, questi due nomi rappresentano uno strumento potente per consentire a chiunque di avviare la propria attività di comunicazione e vendita sul web. WordPress e WooCommerce sono però soprattutto due strumenti in grado di rendere democratico l’accesso ai canali online: chiunque (o quasi) è in grado di utilizzarli ed in pochi click di iniziare le proprie vendite. Quasi tutti, ma non tutti: l’installazione, infatti, è in alcuni casi il punto dolente, laddove i meno esperti non sanno come muoversi o dove rischiano di lasciare aperte pericolose vulnerabilità. ServerPlan intende evitare questo problema e rendere davvero democratico il processo di apertura di un negozio online: i nuovi server con WordPress e WooCommerce preinstallati rispondono esattamente a questa esigenza.

ServerPlan: ecco WordPress e WooCommerce

L’obiettivo di ServerPlan è quello di mettere a punto una serie di piani gestiti ai quali affidarsi senza dover rispondere ad alcun requisito che non sia la mera capacità di usare un pannello di amministrazione per mettere a punto le pagine di vendita. Non servono competenze, né occorre conoscere davvero lo strumento che si utilizza al di là di quanto semplicemente utile a manovrarlo. Non ci sono dunque installazioni da fare, perché tutto è già installato; non ci sono nemmeno aggiornamenti da scaricare, perché tutto è già autonomamente gestito.

Sarà ServerPlan a pensare a tutto: Apache, PHP, fastCGI, risorse RAM e quant’altro sono questioni di cui si occupa il provider, dunque non si deve far altro che partire. WordPress e WooCommerce possono essere serviti su un piatto d’argento, insomma: un piccolo grande lusso, per iniziare con il piede giusto il proprio progetto di vendita.

L’hosting WordPress consente di accedere al CMS tramite semplice login, senza dover operare alcuna azione preventiva. Tanto i backup quanto gli aggiornamenti, inoltre, sono eseguiti in autonomia e non si dovrà far altro che dare forma al sito per poi riempirlo di contenuti. Scegliere il piano gestito non è soltanto una comodità per gli utenti di minor esperienza, ma è anche di grande aiuto per chiunque non voglia investire il proprio tempo (quello da investire nella propria azienda per le questioni quotidiane) in aggiornamenti e manutenzioni ordinarie: in questo caso è ServerPlan a garantire patch di sicurezza installate, aggiornamenti di temi e plugin, monitoraggio dei server, creazione di copie di sicurezza a fini di ripristino, cache ottimizzata, backup automatici, monitoraggio della sicurezza e quant’altro. Con un click sarà inoltre possibile aprire un’area di staging presso la quale testare eventuali evoluzioni, sapendo che nel frattempo la propria attività può proseguire senza colpo ferire.

Per accedere a questa offerta sono disponibili quattro differenti versioni del servizio:

Starterkit (16,80€ +iva al mese) Startup (48,30€ +iva al mese) Enterprise (90,30€ +iva al mese) Enterprise Plus (147€ +iva al mese)

Disponibili coupon per uno sconto del 30% utilizzando l’apposito codice sconto SERVERPLANHOSTING.

WooCommerce è un passo oltre il solo WordPress, consentendo di avere a disposizione il plugin già installato per poter passare direttamente alla configurazione. Questa opzione è disponibile sui seguenti pacchetti preinstallati:

Startup WooCommerce (48,30 €/mese)

Enterprise Plus Woo Commerce (147 €/mese)

Si acquista e si configura, insomma: nessuna installazione necessaria e nessun tempo speso a configurare il CMS ed a gestire plugin. Con i servizi gestiti si bypassa tutto l’onere della parte iniziale, consentendo così di concentrarsi sulla parte meno inerente le questioni tecniche e più afferente le questioni amministrative e di comunicazione. A questo, del resto, dovrebbero servire CMS e plugin: a facilitare, a democratizzare, a rendere davvero accessibile il mondo della vendita online anche per i meno esperti.

E-commerce democratico

Molti professionisti, negozi di prossimità e piccoli imprenditori vorrebbero portare online le proprie pagine ma non intendono, almeno in fase iniziale, investire in professionisti appositi che curino il sito, il design, la SEO, i contenuti e magari le pagine di vendita. Bypassare tutto ciò significa in molti casi saltare tutti quelli che sono i costi iniziali di allestimento delle proprie pagine online, riuscendo così a mettere il proprio brand alla prova del Web. L’alternativa sarebbe in molti casi un costo eccessivo: il fai-da-te non è professionismo, ma in molti casi è “quanto basta” per muovere un primo passo ed iniziare a capire come, dove e perché i propri prodotti possano essere cercati e acquistati.

Aprire un negozio online con WooCommerce significherebbe installare WordPress e quindi il relativo plugin, mettendo fin da subito in conto qualche ora e qualche grattacapo da superare. Consentire a chiunque di aprire la propria prima pagina di vendita, invece, significa cancellare tutti i requisiti, significa abbattere le resistenze all’ingresso e significa quindi rendere oltremodo democratica la vendita online: con i piani gestiti di ServerPlan, tutti (senza esclusioni) possono accedervi e avviare l’attività.

La tecnologia esprime al meglio il proprio valore quando è al servizio dell’utente senza chiedere nulla in cambio se non semplici istruzioni: con un piano gestito per WordPress e WooCommerce, chiunque sarà in grado di configurare le pagine ed iniziare a comunicare i propri valori, il proprio listino prezzi e la propria capacità di offrire risposte che il cliente sta cercando. Non bisogna più concentrarsi su tutto quel che compete a un professionista IT, perché a questi aspetti (banali per un professionista vero) ci pensa nativamente ServerPlan. Il tempo e la concentrazione potranno dunque essere dedicate a tutt’altro, con quella frenesia positiva di chi ha un’idea in mente e non vede l’ora di darle forma a colpi di click.

Gestito, quindi garantito

Affidarsi ad un servizio gestito significa delegare al provider la responsabilità su monitoraggio e assistenza, facendo in modo che tutto possa sempre, semplicemente, funzionare. In caso di problemi, infatti, sono gli stessi strumenti di monitoring di ServerPlan a segnalarne i sintomi e ad allarmare i sistemisti per provvedere in tempo reale a verificare che tutti i server siano pienamente efficienti. Non si tratta di servizi aggiunti a pagamento, ma di un livello di servizio incluso nelle aspettative di qualità che ServerPlan intende coltivare: i parametri CPU, RAM e di memoria sono costantemente sotto indagine ed un reparto tecnico attivo 24/24 lavora per garantire che ogni singolo pacchetto gestito possa essere sempre al 100% della propria efficienza.

Scegliere un hosting gestito, insomma, significa garantirsi massima efficienza nel tempo senza dover in alcun modo scomodare tecnici dedicati per oneri che si possono tranquillamente esternalizzare a costi irrisori. Laddove l’azienda non disponga di risorse umane e di competenze in ambito hosting, ServerPlan mette a disposizione pacchetti affidati alle cure della gestione sistemistica Intrepid Support: la parte tecnica è in buone mani, non resterà che pensare a grafica, testi e monetizzazione delle proprie attività.

Tutto compreso

Nei pacchetti hosting gestiti WordPress e WooCommerce di ServerPlan c’è tutto quel che serve per iniziare davvero senza preoccupazioni ulteriori:

c’è un dominio gratuito , elemento imprescindibile che ServerPlan considera incluso nel prezzo complessivo (prezzo che va per questo motivo va riconsiderato in quest’ottica);

, elemento imprescindibile che ServerPlan considera incluso nel prezzo complessivo (prezzo che va per questo motivo va riconsiderato in quest’ottica); c’è ampio spazio di archiviazione , fino a 200GB, per tutti i propri contenuti;

, fino a 200GB, per tutti i propri contenuti; ci sono account email inclusi in abbondanza per la miglior gestione delle comunicazioni esterne;

in abbondanza per la miglior gestione delle comunicazioni esterne; c’è un certificato SSL incluso per garantire la massima sicurezza ai propri utenti ed alle proprie pagine;

per garantire la massima sicurezza ai propri utenti ed alle proprie pagine; c’è uno strumento di migrazione gratuita per chi già aveva un sito ospitato altrove.

Un pacchetto all-inclusive non a caso: chi sceglie un profilo WordPress o WooCommerce vuole avere tutto pronto all’uso poiché sa di poter fare la differenza in altri modi. Ai primi passi ci pensa ServerPlan, insomma: tutto il resto è creatività, intuito e abnegazione.

