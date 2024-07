Con questo servizio cloud in OFFERTA zero pensieri di memoria

Hai tanti dispositivi e spesso ti ritrovi a preoccuparti per quanto spazio di archiviazione hanno ancora a disposizione? Oggi puoi azzerare questi pensieri grazie a un servizio cloud eccellente in offerta speciale. Scegli Internxt a un prezzo vantaggioso. Pensa, puoi scegliere il piano di archiviazione online più adatto alle tue necessità approfittando del vantaggioso 80% di sconto.

Inclusa in questa promozione hai anche la garanzia di rimborso di 30 giorni. Questo vuol dire che per quasi un mese puoi provare i servizi di Internxt e valutarne la bontà in base anche alle tue esigenze. Siamo certi che non te ne pentirai. Infatti, grazie a questo sistema di archiviazione online non solo risolvi i problemi di spazio sui tuoi device, ma ottieni anche tanta sicurezza per i tuoi file.

Cloud Internxt a sconto 80% solo per te

Scegli Internxt a un prezzo vantaggioso. Oggi tutti i piani di storage online sono in offerta con un ottimo 80% di sconto! Risparmi senza rinunciare alle migliori funzionalità di archiviazione e sicurezza. Ogni piano, indipendentemente dal fatto che sia individuale in abbonamento o a vita e con capacità di archiviazione differenti, ti assicura:

condivisione crittografata di file e cartelle;

di file e cartelle; condivisione protetta da password ;

; accesso ai file da qualsiasi dispositivi con app multi-device super intuitiva;

super intuitiva; caricamento file fino a 20GB ;

; autenticazione a due fattori disponibile;

disponibile; supporto premium di assistenza clienti.

Cosa stai aspettando? Tutto questo è incluso con Internxt Cloud. Hai bisogno di più o meno spazio? Per te sono disponibili tantissime soluzioni da un minimo di 200GB a un massimo di 10TB per i piani individuali in abbonamento annuale. Invece, per quanto riguarda i piani a vita, con pagamento una tantum per sempre, hai soluzioni da un minimo di 2TB a un massimo di 10TB. Insomma, una vera e propria soluzione ai tuoi pensieri di memoria.