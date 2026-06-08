Il set LEGO più grande di sempre è dedicato a un'opera incompiuta

Con i suoi 12.060 mattoncini, il nuovo set LEGO dedicato alla Sagrada Família (#21065) è il più grande di sempre. L’annuncio è arrivato proprio nei giorni in cui si celebra il 100esimo anniversario della morte di Antoni Gaudí, travolto da un tram nel giugno 1926 mentre passeggiava per Barcellona.

È entrata nell’immaginario collettivo come un’opera incompiuta, oltre che come la chiesa più alta al mondo con i suoi da 172 metri. I lavori iniziarono nel 1882, seguendo un progetto dallo stile neogotico, cambiato in quello liberty l’anno successivo proprio dall’arrivo di Gaudí. Nei prossimi giorni, il 10 giugno, ci sarà l’inaugurazione della torre di Gesù Cristo alla presenza di Papa Leone XIV.

La riproduzione a mattoncini non rappresenta solo la parte esterna dell’edificio, ma anche gli interni, incluse le vetrate laterali che creano un effetto cromatico unico al mondo quando attraversate dalla luce. Queste le parole di Rok Žgalin Kobe, Architecture Designer.

Abbiamo sentito un’immensa responsabilità nel rendere giustizia alla Sagrada Família attraverso questo progetto. Il nostro obiettivo era onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua straordinaria complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un’esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il più grande set LEGO mai realizzato, ma anche un modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo. Bilanciare scala e precisione, rimanendo fedeli a un monumento vivente che si evolve da oltre un secolo, è stata una sfida progettuale unica, di cui siamo incredibilmente orgogliosi.