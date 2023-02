Set LEGO in sconto fino al 40%: ecco le offerte

Prende il via oggi un periodo di forti sconti sullo store ufficiale LEGO, con offerte che arrivano fino al -40% per alcuni dei set più popolari e apprezzati tra quelli che trovano posto nel catalogo. Fra i tanti, segnaliamo quello dedicato alla console Atari 2600 che ha segnato l’evoluzione della storia videoludica, senza dimenticare la creazione pensata per rendere omaggio a Black Panther, noto personaggio dell’universo Marvel.

Fino a -40% su questi set LEGO: gli sconti

La promozione è valida da oggi, venerdì 10 febbraio, fino a giovedì 27 febbraio. È l’occasione giusta anche per allungare le mani sulla riproduzione a mattoncini del robot Optimus Prime (35 centimetri di altezza) uscito dalla saga Transformers oppure sul Calcio balilla visibile nell’immagine qui sotto, realmente funzionante per sfide all’ultima pallina (include 22 minifigure da personalizzare con 44 teste e 43 capiglieture). Ecco le occasioni migliori.

Il catalogo continua ad arricchirsi: l’ultima novità messa in vendita è il set 21338: Baita che contiene 4 minifigure e 11 animali. Con un totale pari a 2.082 pezzi, include un tetto spiovente che può essere rimosso per ammirare ogni dettaglio degli ambienti interni.

Questo kit di costruzione, un regalo perfetto per gli amanti della natura o dell’architettura, include istruzioni che ti guidano in ogni singolo passo dell’esperienza creativa.

Un dettaglio curioso: i tre alberi possono essere collocati separatamente attorno all’edificio oppure in modo da creare un’isoletta che i personaggi hanno modo di raggiungere in canoa.

Segnaliamo poi che, fino al 27 febbraio, con una spesa minima di 100 euro sui set LEGO City, gli acquirenti riceveranno in omaggio il set 40582: Fuoristrada 4×4 per soccorsi dal valore di 19,99 euro. Ancora, da oggi al 16 febbraio, si guadagneranno punti VIP doppi per ogni articolo comprato.

