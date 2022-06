Set mouse e tastiera, 14€ per eliminare CAVI in gran stile

Hai la possibilità di rendere la tua scrivania un posto senza cavi e cavetti in una mossa sola grazie a questo set di tastiera e mouse compatti che colleghi a qualunque dispositivo e utilizzi con comodità.

Con il piccolo prezzo disponibile ora su Amazon concludi veramente un affare poiché ti porti entrambi a casa spendendo appena €14,99. Credimi, non potresti fare scelta migliore quindi collegati immediatamente.

Delle spedizioni non devi preoccuparti dal momento che sono gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano grazie ai servizi Prime attivi.

Set mouse e tastiera: spesa minima ma resa massima

Questo set è veramente completo di tutto, con i suoi due pezzi ti permette di passare ore e ore davanti al display o allo schermo senza avere alcun problema. Disponibile in colorazione bianca, ha un aspetto elegante è una struttura slim per regalarti anche quel tocco di modernità.

Entrambi i dispositivi si collegano al tuo sistema sfruttando un unico micro ricevitore USB che trovi in confezione, in questo modo non devi effettuare alcuna installazione e sono pronti per l’utilizzo sin dal primo secondo.

La tastiera non ti fa mancare proprio niente grazie al suo layout italiano con tanto di tasti funzione e comandi veloci e tastierino numerico a portata di mano. Il mouse, invece, è adatto sia a chi utilizza la mano destra che la mano sinistra, è iper silenzioso ed ha persino i DPI regolabili su 3 livelli prestabiliti.

Non farti problemi in merito all’autonomia dal momento che con delle semplici batterie puoi andare avanti invece mesi senza incontrare ostacoli.

Insomma, con questo prezzo più basso del solito sono un vero e proprio affare. Completa l’acquisto al volo su Amazon per acquistare questo set mouse e tastiera wireless con appena €14,99, non potrai che amarlo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.