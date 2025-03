Set tastiera e mouse wireless a 16 euro: occasione su Amazon

Il kit perfetto per completare una postazione da lavoro è questo set che include una tastiera e un mouse wireless: funzionano con un unico ricevitore e puoi acquistarlo a soli 16,47 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

Set mouse e tastiera wireless in offerta: le caratteristiche

C’è pochissimo forse da raccontare perché ti troverai di fronte ad una soluzione pratica ed efficace per la tua postazione da lavoro.

La tastiera con layout QWERTY italiano offre un’esperienza di digitazione fluida grazie ai tasti soft, perfetti per scrivere comodamente e senza affaticare le dita. Grazie ai piedini inclinabili regolabili potrai trovare l’angolazione ideale per il massimo comfort, con una base in gomma che garantisce la massima aderenza sulla scrivania.

Il mouse è compatto e con un sensore ottico da 1000 DPI per la precisione e la reattività che serve nei movimenti, ideale per ogni situazione.

Minimalista, funzionale e dal design elegante in nero, questo kit mouse e tastiera rispetta tutte le attese con un prezzo economico: è in offerta a 16,47 euro.