Setapp Mobile chiude, lo store alternativo iOS si arrende ad Apple

Setapp Mobile chiude. Il 16 febbraio 2026 il servizio di MacPaw sparirà completamente, portando con sé tutte le app che gli utenti avevano scaricato tramite lo store alternativo per iOS.

Setapp Mobile sembrava uno dei tanti promettenti mercati di app alternativi lanciati sulla scia del Digital Markets Act dell’Unione Europea, la legge che ha costretto Apple ad autorizzare app store di terze parti sui propri dispositivi. Ma se il DMA può obbligare Apple ad aprire le porte, non può costringere gli utenti a usare effettivamente quegli store alternativi. E senza utenti, il business model crolla.

Setapp Mobile fallisce: il DMA non basta contro le barriere di Apple

MacPaw, lo sviluppatore ucraino dietro Setapp, ha pubblicato un avviso di chiusura in una pagina di supporto, dove spiega che le condizioni commerciali erano diventate insostenibili. In pratica, ci stavano solo rimettendo. La verità è che le barriere che Apple ha eretto attorno agli store alternativi rendono impossibile fare soldi.

Il 16 febbraio, tutte le app di Setapp Mobile verranno rimosse dalla piattaforma, quindi gli utenti devono trasferire i propri dati in anticipo, poiché non saranno più accessibili dopo la chiusura.

Niente periodo di grazia, niente opzione per continuare a usare le app già scaricate. Il 16 febbraio sparisce tutto. Se si hanno documenti, progetti, impostazioni o qualsiasi altro dato salvato in app di Setapp Mobile, si ha poco più di un mese per migrare altrove.

Questa politica mette in luce uno dei rischi fondamentali degli app store alternativi, quando chiudono, gli utenti rimangono con un pugno di mosche in mano. Invece l’App Store di Apple sarà lì anche tra dieci anni. Con uno store indipendente, la continuità del servizio dipende dalla loro capacità di restare a galla finanziariamente.

Apple rende ancora complicata l’installazione di app esterne

Il problema di fondo è che Apple, pur avendo aperto formalmente agli store alternativi per rispettare il DMA, ha reso il processo di installazione e utilizzo talmente macchinoso che pochi utenti si prendono la briga di provare. Si devono abilitare manualmente le opzioni nascoste nelle impostazioni, confermare mille volte che sì, davvero si vuole installare app da fonti non ufficiali, accettare che Apple declina ogni responsabilità per quello che si scarica.

Esistono ancora alcuni app store alternativi operativi nell’UE, tra cui AltStore PAL ed Epic Games Store. Ma si trovano ad affrontare un ambiente difficile, dove Apple controlla ogni aspetto dell’esperienza utente e può rendere la vita impossibile senza tecnicamente violare il DMA.

Epic Games è l’unico store con abbastanza soldi e motivazione legale per combattere Apple ad oltranza. AltStore PAL sopravvive grazie a una community di utenti fedeli disposti a smanettare per ottenere funzionalità extra. Ma per uno store commerciale come Setapp Mobile, che doveva fare profitti per giustificare l’esistenza, le barriere erano troppo alte.

MacPaw si concentra su altro: Eney e Setapp Desktop

MacPaw concentrerà i suoi sforzi su vari progetti che saranno lanciati nel corso dell’anno, come Eney, un assistente AI nativo per macOS, e migliorie varie per Setapp Desktop.

Setapp Desktop, il servizio in abbonamento per Mac che offre accesso a decine di app per una tariffa mensile fissa, continua a funzionare normalmente. È il business principale di MacPaw e non è minacciato dalle stesse dinamiche che hanno affossato Setapp Mobile. Su macOS, Apple non ha lo stesso livello di controllo ferreo che mantiene su iOS.

Quanto a Eney, potrebbe essere una bella idea, MacPaw ha dimostrato di saper fare buoni prodotti in passato, ma il mercato degli assistenti AI è già saturo.