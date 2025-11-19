La Settimana del Black Friday su Amazon: scopri come risparmiare

Siamo giunti a quel periodo dell’anno che ci porterà dritti alle festività di Natale e che inizia con la stagione degli sconti: su Amazon prende il via la Settimana del Black Friday. Qui è dove riassumiamo tutto quello che devi sapere per partecipare all’evento e risparmiare sui tuoi acquisti. È l’occasione perfetta per portarsi avanti con i regali da mettere sotto l’albero.

Inizia la Settimana del Black Friday

L’appuntamento andrà in scena dal 20 novembre all’1 dicembre, includendo dunque il Black Friday del 28 novembre e terminando con il Cyber Monday.

Si tratta di un evento aperto a tutti: non sarà necessario l’abbonamento Prime per accedere agli sconti che interesseranno ogni categoria dell’e-commerce. Ci saranno promozioni sugli articoli per la casa, su giochi e giocattoli, moda, bellezza e cura della persona. Attraverso le segnalazioni che pubblicheremo su queste pagine ci concentreremo in particolare sui prodotti dell’informatica, dell’elettronica, sui videogame e sulle apparecchiature della smart home.

Ecco una selezione di offerte già attive, delle quali è possibile approfittare fin da subito per risparmiare.

Ricordiamo che l’e-commerce prevede la spedizione gratuita per gli ordini di importo superiore a 35 euro (per prodotti venduti e spediti da Amazon), ad eccezione dei libri per i quali la soglia scende a 35 euro. In alternativa, con l’abbonamento Prime la spesa è sempre azzerata e si può beneficiare della consegna in un giorno lavorativo.

Segnaliamo infine che è già online anche il Negozio di Natale in cui trovare ispirazione: dall’albero agli addobbi, dai calendari dell’avvento ai giocattoli.