Settimana del Black Friday: i più venduti di oggi

Finalmente, è iniziata la Settimana del Black Friday su Amazon. Al via oggi, l’evento andrà avanti fino al 27 novembre, quando si chiuderà con il Cyber Monday. Già in molti hanno approfittato degli sconti e delle offerte proposte dall’e-commerce per i primi affari, soprattutto considerando le festività ormai alle porte. Diamo uno sguardo ai prodotti più venduti dalla mezzanotte in poi.

Black Friday su Amazon: i più venduti

In pole position l’offerta sulle testine di ricambio per gli spazzolini elettrici di Oral-B. Si tratta del pacco che ne contiene 12, confezionato in modo intelligente, per poter essere consegnato anche nella buca delle lettere.

Restiamo in tema con il dentifricio Pasta del Capitano a soli 0,56 euro. Una grande occasione per farne scorta.

Nella categoria informatica domina la Fire TV Stick di Amazon con un’offerta -27% rispetto al listino. Un grande classico in queste occasioni.

Nelle prime posizioni anche il controller di Luna, il servizio di cloud gaming appena lanciato dal gruppo, in questo momento a -30 euro.

A ruba il Samsung Galaxy Tab A8, tablet Android da 10,5 pollici perfetto per l’intrattenimento: ecco la promozione.

Stanno andando forte anche le catene da neve, in sconto per andare incontro alle esigenze di chi, a breve, dovrà obbligatoriamente tenerle in auto.

Chiudiamo con l’offerta che propone 15 mesi di Microsoft 365 Family e di Norton 360 Deluxe a prezzo stracciato, il miglior affare di oggi nella categoria dei software.

Serve qualche altro spunto per gli affari da cogliere al volo? Dai uno sguardo alla pagina delle Offerte WOW su Amazon, raccoglie un elenco di occasioni e promozioni aggiornato di continuo. Inoltre, è ancora attiva quella che unisce lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 e lo smart speaker Echo Dot a i, prezzo fortemente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.