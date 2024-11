Settimana del Black Friday al via su Amazon: sei pronto?

Ci siamo: è tutto pronto per la lunga Settimana del Black Friday su Amazon. L’indirizzo da prendere come riferimento è amazon.it/blackfriday, ma anche su queste pagine segnaleremo le migliori occasioni per le categorie di prodotto in linea con le nostre tematiche: dall’elettronica all’informatica, dal gaming alla domotica. In coda a questo articolo proponiamo la Top 10 delle promozioni in corso.

Dal 21 novembre al 2 dicembre: il Black Friday di Amazon

Al via alla mezzanotte del 21 novembre, l’evento proseguirà fino al 2 dicembre, quando andrà in scena il tradizionale appuntamento con il Cyber Monday. Si apre così ufficialmente la stagione più calda dell’anno per quanto riguarda lo shopping online, un’opportunità concreta per risparmiare in vista delle festività ormai quasi alle porte, per portarsi avanti con i regali di Natale. Per saperne di più, visita la sezione dedicata.

Ricordiamo che tutti possono partecipare alla Settimana del Black Friday, approfittando di sconti e offerte: non è necessario un abbonamento Prime. Può tornare utile creare una lista dei desideri in cui inserire i prodotti da tenere sotto controllo, così da acquistarli al volo in caso di una promozione.

La Top 10 delle offerte già disponibili

Concludiamo elencando le migliori offerte già disponibili, in anticipo rispetto all’inizio dell’evento. I prezzi e le percentuali degli sconti sono da considerare validi nel momento in cui è pubblicato questo articolo.