Settore finanziario in Italia: come proteggersi dalle minacce informatiche?

Il settore finanziario in Italia è molto vulnerabile rispetto alle minacce informatiche.

A testimoniare questa realtà poco confortante è la ricerca Sicurezza IT, portata avanti da Kaspersky nel nostro paese. Questo ambito è attualmente al centro di un processo di digitalizzazione avanzata e ciò lo rende una preda appetibile per hacker e criminali informatici di vario tipo.

Il flusso di denaro e la cybersecurity, molto spesso non all’altezza, offrono ulteriore terreno fertile per malintenzionati. Va poi considerato come ancora non tutte le aziende di tale contesto adottino soluzioni relative alla Threat Intelligente (TI) altrove molto più diffuse.

Come appare ovvio, a farne spesso le spese sono i comuni cittadini, che si ritrovano ad interagire con piattaforme e contesti vulnerabili rispetto ad eventuali attacchi.

Il settore finanziario si sta adeguando alle minacce della rete, ma non mancano le lacune preoccupanti

Attraverso lo studio di Kaspersky, è stato rivelato come i servizi TI siano in forte crescita. Il 4% degli esperti di sicurezza intervistati ritiene che la mancanza di questo tipo di soluzioni sia la maggiore minaccia alla sicurezza della propria azienda.

Il dato in questione poi, sale al 6% tra le aziende più piccole, ovvero con un massimo di 999 dipendenti, e scende al 3% tra quelle che ne contano oltre 1.000. I servizi TI più utilizzati dalle organizzazioni di settore sono:

analisi delle minacce informatiche , al 59%;

, al 59%; scoperta di attacchi mirati , che raggiunge il 42%;

, che raggiunge il 42%; feed dei dati sulle minacce , al 29%;

, al 29%; report APT, al 26%.

Infine, va poi considerato che solo il 16% degli intervistati ha dichiarato di aver implementato tutti i servizi di Threat Intelligence appena elencati. Un contesto delicato, in cui gli scenari riguardanti la sicurezza digitale nel breve-medio termine potrebbero non essere rosei.

