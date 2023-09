Sex Education 4 arriva su Netflix: guardalo con la nuova offerta Sky

Sex Education 4 chiuderà il teen drama Netflix più famoso e amato al mondo. Da domani 21 settembre tutti gli episodi di questa attesissima stagione saranno disponibili sulla piattaforma di intrattenimento. Se il tuo abbonamento è scaduto non poteva capitare in periodo migliore: con il pacchetto Intrattenimento Plus puoi avere sia Sky TV che Netflix a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro.

Sex Education 4: di cosa parla l’ultima stagione

La trama si sviluppa tre mesi dopo gli eventi della terza stagione, quando è stata annunciata la chiusura del liceo Moordale, il luogo in cui tutto ha avuto inizio. La chiusura costringe tutti i ragazzi a trasferirsi in una nuova scuola, il Cavendish Sixth Form College. Immagina quanto possa essere spaventoso e allo stesso tempo entusiasmante per gli studenti affrontare questa nuova avventura.

Otis e Eric, i migliori amici, si trovano a dover affrontare questa situazione in modo creativo, cercando di apparire al meglio e dando vita a una nuova clinica della sessualità per aiutare i loro compagni di scuola. Il Cavendish si rivela una scuola sorprendentemente progressista, con lezioni di yoga in giardino, ragazzi popolari gentili e un forte senso di sostenibilità. Tutti cercano di adattarsi e scoprire cosa fa bene a loro stessi in questo nuovo ambiente.

Nel frattempo, Maeve è nella prestigiosa Wallace University, dove sta seguendo il suo sogno e studiando con l’autore Thomas Molloy. Ma Otis non può fare a meno di pensare a lei, e il fatto di non essere più figlio unico aggiunge ulteriori complessità ai suoi sentimenti.

Se sei un fan di Sex Education, questa nuova e ultima stagione promette di essere un must-see assoluto.

