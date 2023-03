Sfiora il metà prezzo la tastiera Logitech Prodigy: perfetta in tutto

Fai un upgrade alla tua postazione da gaming con questa straordinaria Tastiera Prodigy di Logitech, unirai funzionalità e personalità in un colpo solo grazie a questo pezzo da novanta. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, rende le tue ore al PC ancora più funzionali.

La puoi trovare a meno di €50 su Amazon grazie al 44% di sconto che ti permette di averla a soli 49,00€, non è straordinario? Non fartela scappare e aggiungila subito al carrello per completare il l’ordine il prima possibile.

Goditi il massimo del comfort sul divano con questa tastiera di Logitech

Che tu sia alla ricerca di una nuova tastiera per lavorare o per giocare, puoi star certo che la Tastiera Prodigy di Logitech sarà perfetta per te. Tra luci RGB e controlli multimediali è pratica e comoda per ogni occasione, ma a renderla unica è il supporto per i polsi che ti permette il giusto posizionamento delle mani evitando pressione sui polsi che a lungo andare infiamma i tendini.

Vedrai che farà un figurone sulla tua scrivania e una volta provata non ne potrai più fare a meno.

Naturalmente ti arriverà a casa con layout QWERTY, ossia una tastiera italiana, per offrirti fin da subito la massima comodità. Inoltre la sua membrana protettiva la protegge dai possibili danni che potrebbero causare liquidi. Potrai usarla senza bisogno di driver, attaccandola direttamente al tuo computer tramite cavo USB compreso nel prezzo.

Volendo puoi personalizzarla attraverso il programma Logitech Gaming Software che puoi scaricare dal sito ufficiale.

I tasti Mech-Dome ti donano un feeling simile a quello delle tastiere meccaniche ma con un input maggiore perfetto per i giocatori. Inoltre è dotata di tecnologia Gaming Matrix Anti-Ghosting che eviterà i falsi contatti dei tasti, cosa molto richiesta appunto se la si utilizza come tastiera da gaming.

Non lasciarti scappare questa incredibile offerta e acquista subito la tua Tastiera Prodigy di Logitech a soli 49,00€ grazie allo sconto del 44%. Completa l’acquisto su Amazon.

