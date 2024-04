Sfrutta la prova di 1 mese di Apple Music per ascoltare oltre 100 milioni di brani gratis per 1 mese

Per il prossimo ponte del 25 aprile e quello del primo maggio puoi fare affidamento sulla musica di Apple Music, il servizio streaming musicale della casa di Cupertino con più di 100 milioni di canzoni e 30 mila playlist senza pubblicità. Per attivare la prova gratuita di un mese è sufficiente collegarsi a questa pagina di Apple Music e cliccare sul bottone Prova gratis per 1 mese.

Durante il periodo di prova gli utenti hanno accesso a tutte le funzionalità di Apple Music riservate agli abbonati, per un’esperienza dunque completa del servizio. Al termine della prova gratuita, l’abbonamento si rinnova in automatico a 10,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima (senza costi).

Le funzionalità da provare durante il periodo gratuito di Apple Music

Tra le principali funzionalità di Apple Music si annovera l’audio spaziale, una speciale tecnologia che consente a ciascuno non più solo di ascoltare ma anche di vivere le proprie canzoni preferite, sentendosi a tutti gli effetti al centro della musica. A questa si aggiunge Apple Music Sing, una delle cosiddette feature killer del servizio musicale di Apple, che consente di cantare il proprio brano seguendo il testo in tempo reale.

In più, è possibile ascoltare le canzoni su tutti i propri dispositivi personale anche offline, con la connessione Internet alla propria rete Wi-Fi o ai dati mobili della propria SIM che diventa così superflua. A migliorare ulteriormente l’esperienza di ascolto è l’assenza totale di pubblicità, nonostante un catalogo da più di 100 milioni di canzoni.

Per provare un mese gratis Apple Music collegati a questa pagina del servizio. Al termine del periodo promozionale puoi scegliere se rinnovare a 10,99 euro al mese o disdire senza pagare nulla.