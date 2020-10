Assumere una postura corretta quando si trascorrono intere giornate alla scrivania, per lavoro, studio o altro, è essenziale per mantenersi in buona salute ed evitare l’insorgere di dolori o nel peggiore dei casi patologie. Affidarsi a uno sgabello ergonomico può aiutare in tal senso: oggi qui proponiamo quello acquistabile su eBay con uno sconto del 41% sul prezzo di listino.

La postura corretta al PC: un aiuto in offerta su eBay

Il telaio è realizzato in metallo resistente, mentre le parti su cui poggiare sono imbottite con uno spessore di e rivestite in similpelle. Di seguito un’immagine che ne mostra le dimensioni.

Il poggiapiedi fa sì che il baricentro del corpo risulti spostato in avanti, nello spazio tra il bacino e le ginocchia, in modo da non caricare eccessivamente la colonna vertebrale.

Il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita inclusa nel prezzo di 69,99 euro. L’affidabilità del venditore è garantita dai quasi 30.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.