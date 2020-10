La velocità senza compromessi tipica delle SSD e l’affidabilità di due marchi storici nel mercato delle soluzioni per lo storage come Crucial e Kingston: oggi due unità da 240 GB da installare nel proprio PC per ridurre al minimo i tempi di attesa nel caricamento, trasferimento ed elaborazione dei dati sono offerte in sconto su eBay.

SSD Crucial e Kingston da 240 GB in sconto

Entrambe caratterizzate da un form factor da 2,5 pollici e con interfaccia SATA, raggiungono rispettivamente i 540 e i 500 MB/s in fase di lettura (500 e 320 MB/s in scrittura). Ognuno scelga quella che preferisce o più adatta alle proprie esigenze.

Per entrambe il venditore è lo stesso, con affidabilità garantita dagli oltre 120.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti di eBay. I prodotti si trovano in Italia e vengono recapitati a domicilio con spedizione gratuita nel giro di pochi giorni.