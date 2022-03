Shazam permette di trovare i concerti nei dintorni

Shazam, la soluzione utile per l’identificazione dei contenuti multimediali che è stata acquisito da Apple nel 2018 e implementata nei servizi dell’azienda, ha da poco ricevuto un interessante aggiornamento che introduce una novità particolarmente interessante per tutti gli amanti degli eventi e in special modo per coloro che prediligono la musica dal vivo: la possibilità di scoprire i concerti nelle vicinanze.

Shazam: concerti in zona a portata di app

Adesso, dunque, quando viene effettuato il riconoscimento di una canzone, Shazam mostra pure le informazioni relative ai concerti dell’artista di riferimento che si tengono in zona, consentendo di vedere precisamente dove si svolgerà l’evento, di condividere i dettagli dello stesso, di aggiungerlo al calendario personale e di procedere con l’eventuale acquisto dei biglietti. Questa opportunità è inoltre accessibile semplicemente ricercando una canzone o un’artista.

La nuova feature, che contribuisce a portare il servizio ad un livello ancora superiore, riguarda sia le app di Shazam che la relativa versione Web. Da notare che il tutto viene gestito da Bandsintown, una potente piattaforma che aggrega informazioni su concerti in tutto il mondo e che serve oltre 68 milioni di utenti e 560.000 artisti, manager, etichette e società di prenotazione.

Riguardo la nuova feature, Oliver Schusser, vicepresidente Apple per Apple Music e Beats, ha dichiarato quanto segue.