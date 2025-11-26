Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€

Shelly 1 Mini Gen3 è il relè intelligente che tutti amano per la sua qualità e praticità. Discreto, si installa dietro gli interruttori a muro o direttamente nelle cassette di derivazione. Invisibile, fin da subito rende smart la tua vita grazie alla sua tecnologia WiFi e Bluetooth. Oggi è tornato in offerta a un prezzo pazzesco grazie al Black Friday di Amazon. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 12 euro!

Shelly 1 Mini Gen3: e casa diventa domotica

Questo dispositivo è estremamente versatile, permettendo a chiunque di automatizzare ciò che in casa al momento non è smart come le porte del garage, i cancelli, le caldaie e i circuiti a bassa tensione. Funziona connesso alla rete WiFi per un controllo smart fluido e sicuro. Inoltre, la tecnologia Bluetooth è inclusa per semplificare il collegamento. Sfrutta questo gioiellino per rendere domotica la tua casa o il tuo ufficio. In questo modo potrai aumentare il comfort della tua vita e gestire tantissime cose attraverso un controllo remoto da app.

Ad ogni modo, Shelly 1 Mini Gen3 è anche compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings. Non richiede alcun hub per il funzionamento e può essere sfruttato con i comandi vocali tramite il tuo assistente vocale preferito. Potrai addirittura impostare timer e orari personalizzati per ogni canale. Crea scenari per un’automazione completa della tua casa in modo semplice, veloce e, soprattutto, economico.

La serie Gn3 include più memoria e prestazioni migliorate oltre che il supporto Matter in arrivo per un’automazione evoluta. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 12 euro su Amazon per il Black Friday.