 Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€

Il relè intelligente Shelly 1 Mini Gen3 è tornato in offerta a 12€ su Amazon in occasione del Black Friday: acquistalo subito anche tu.
Shelly 1 Mini Gen3: il Relè Intelligente che tutti vogliono torna a 12€
Tecnologia Casa e Domotica
Il relè intelligente Shelly 1 Mini Gen3 è tornato in offerta a 12€ su Amazon in occasione del Black Friday: acquistalo subito anche tu.

Shelly 1 Mini Gen3 è il relè intelligente che tutti amano per la sua qualità e praticità. Discreto, si installa dietro gli interruttori a muro o direttamente nelle cassette di derivazione. Invisibile, fin da subito rende smart la tua vita grazie alla sua tecnologia WiFi e Bluetooth. Oggi è tornato in offerta a un prezzo pazzesco grazie al Black Friday di Amazon. Cosa aspetti? Acquistalo adesso a soli 12 euro!

Acquista 1 Mini Gen3

Shelly 1 Mini Gen3: e casa diventa domotica

Questo dispositivo è estremamente versatile, permettendo a chiunque di automatizzare ciò che in casa al momento non è smart come le porte del garage, i cancelli, le caldaie e i circuiti a bassa tensione. Funziona connesso alla rete WiFi per un controllo smart fluido e sicuro. Inoltre, la tecnologia Bluetooth è inclusa per semplificare il collegamento. Sfrutta questo gioiellino per rendere domotica la tua casa o il tuo ufficio. In questo modo potrai aumentare il comfort della tua vita e gestire tantissime cose attraverso un controllo remoto da app.

BlackFriday
Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

Shelly 1 Mini Gen3, Relè Intelligente WiFi e Bluetooth, 1 Canale, 8A, Domotica, Contatti Puliti, Controllo Remoto Luci, Dimensioni Compatte, Alexa e Google Home, iOS e Android, Nessun Hub Necessario

BlackFriday

12,3815,48€-20%

Vedi l’offerta

Ad ogni modo, Shelly 1 Mini Gen3 è anche compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings. Non richiede alcun hub per il funzionamento e può essere sfruttato con i comandi vocali tramite il tuo assistente vocale preferito. Potrai addirittura impostare timer e orari personalizzati per ogni canale. Crea scenari per un’automazione completa della tua casa in modo semplice, veloce e, soprattutto, economico.

{title}

Acquista 1 Mini Gen3

La serie Gn3 include più memoria e prestazioni migliorate oltre che il supporto Matter in arrivo per un’automazione evoluta. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 12 euro su Amazon per il Black Friday.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I top laptop in offerta su eBay con Coupon

I top laptop in offerta su eBay con Coupon
PAZZESCO! Le Offerte di Tendenza su eBay a prezzi ancora più bassi

PAZZESCO! Le Offerte di Tendenza su eBay a prezzi ancora più bassi
Spendi 20€ e RISPARMI 10€ con il Black Friday Week di Amazon Haul

Spendi 20€ e RISPARMI 10€ con il Black Friday Week di Amazon Haul
Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon

Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon
I top laptop in offerta su eBay con Coupon

I top laptop in offerta su eBay con Coupon
PAZZESCO! Le Offerte di Tendenza su eBay a prezzi ancora più bassi

PAZZESCO! Le Offerte di Tendenza su eBay a prezzi ancora più bassi
Spendi 20€ e RISPARMI 10€ con il Black Friday Week di Amazon Haul

Spendi 20€ e RISPARMI 10€ con il Black Friday Week di Amazon Haul
Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon

Logitech MX Keys Mini: la tastiera più amata a -52% per il Black Friday Amazon
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
26 nov 2025
Link copiato negli appunti