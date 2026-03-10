Shelly 2PM Gen3 in sconto: migliora la tua smart home

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, è in forte sconto su Amazon: Shelly 2PM Gen3 è l’interruttore smart che ti aiuta a portare i vantaggi della domotica nella tua casa. Lo puoi gestire anche da remoto con un’app su smartphone oppure attraverso assistenti vocali e tecnologie come Alexa, Google Home e SmartThing. Rispetto alla generazione precedente ha più memoria (8 MB), prestazioni migliorate e introduce la compatibilità con lo standard Matter.

Amazon ha tagliato il prezzo di Shelly 2PM Gen3

È l’ideale per il controllo intelligente dell’alimentazione su due canali, ciascuno fino a 10 A (al massimo 16 A in totale), rappresentando così la soluzione ideale per luci, elettrodomestici o tapparelle. Integra inoltre il componente per monitorare i consumi in tempo reale e favorire il risparmio energetico (oltre che in bolletta). Non richiede hub aggiuntivi. Nella pagina del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito della specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Non servono coupon da inserire né codici da attivare per approfittarne: lo sconto del 35% è applicato in automatico e porta l’interruttore smart di Shelly (modello 2PM Gen3) al prezzo di soli 21,48 euro, con un notevole risparmio. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

L’attesa è finita: è online la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, un evento che continuerà fino a lunedì. Visita la pagina ufficiale per scoprire le promozioni più interessanti del momento. Troverai occasioni in ogni categoria: dalla smart home come in questo caso all’informatica, dall’elettronica di consumo al gaming, fino al fai da te e ai prodotti di tutti i giorni.