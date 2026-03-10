 Shelly 2PM Gen3 in sconto: migliora la tua smart home
Trasforma la tua casa in una smart home grazie alla connettività supportata da Shelly 2PM Gen3: oggi lo trovi in offerta su Amazon.
Trasforma la tua casa in una smart home grazie alla connettività supportata da Shelly 2PM Gen3: oggi lo trovi in offerta su Amazon.

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, è in forte sconto su AmazonShelly 2PM Gen3 è l’interruttore smart che ti aiuta a portare i vantaggi della domotica nella tua casa. Lo puoi gestire anche da remoto con un’app su smartphone oppure attraverso assistenti vocali e tecnologie come Alexa, Google Home e SmartThing. Rispetto alla generazione precedente ha più memoria (8 MB), prestazioni migliorate e introduce la compatibilità con lo standard Matter.

Amazon ha tagliato il prezzo di Shelly 2PM Gen3

È l’ideale per il controllo intelligente dell’alimentazione su due canali, ciascuno fino a 10 A (al massimo 16 A in totale), rappresentando così la soluzione ideale per luci, elettrodomestici o tapparelle. Integra inoltre il componente per monitorare i consumi in tempo reale e favorire il risparmio energetico (oltre che in bolletta). Non richiede hub aggiuntivi. Nella pagina del prodotto trovi tutte le altre informazioni che cerchi a proposito della specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Le dimenbsioni dell'interruttore intelligente Shelly 2PM Gen3

Non servono coupon da inserire né codici da attivare per approfittarne: lo sconto del 35% è applicato in automatico e porta l’interruttore smart di Shelly (modello 2PM Gen3) al prezzo di soli 21,48 euro, con un notevole risparmio. L’e-commerce si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari.

Shelly 2PM Gen3 - Wi-Fi Interruttore Intelligente Relé, 2 Canali, 16А, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto e Automazione, Illuminazione, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home

Shelly 2PM Gen3 – Wi-Fi Interruttore Intelligente Relé, 2 Canali, 16А, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto e Automazione, Illuminazione, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home

21,4832,82€-35%
L’attesa è finita: è online la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, un evento che continuerà fino a lunedì. Visita la pagina ufficiale per scoprire le promozioni più interessanti del momento. Troverai occasioni in ogni categoria: dalla smart home come in questo caso all’informatica, dall’elettronica di consumo al gaming, fino al fai da te e ai prodotti di tutti i giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

10 mar 2026
