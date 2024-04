Minimo storico per Shelly Plus 2PM: -37% sulla confezione da due

Segnaliamo il prezzo minimo storico per la confezione da due di Shelly Plus 2PM, un’offerta che di certo tornerà utile a chi vuol trasformare la propria casa in una smart home grazie alle innovazioni della domotica. Si tratta di un interruttore a relè con Wi-Fi e Bluetooth perfetto, ad esempio, per l’automazione delle tapparelle o degli impianti di illuminazione, compatibile tra le altre cose con Alexa e Google. Con il 37% di sconto sul listino è un ottimo affare.

Shelly Plus 2PM al prezzo minimo storico

Integra due canali con supporto all’alimentazione fino a 10 A per canale (massimo 18 A totale), misuratori di potenza indipendenti e funzione di protezione da sovraccarico per limitare il consumo di energia. Le dimensioni sono quelle riportate qui sotto: solo 42x37x16 millimetri. È adatto al montaggio in scatole da parete standard, dietro alle prese di corrente, agli interruttori della luce o in altri luoghi con spazio limitato. L’installazione è semplice e richiede pochi minuti. Successivamente, il controllo può essere eseguito anche da remoto grazie a un’applicazione installata su smartphone Android o iOS. Per tutte le altre informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce

Grazie allo sconto del 37% sul listino applicato in automatico, oggi puoi acquistare la confezione da due unità di Shelly Plus 2PM al prezzo finale di soli 37,90 euro invece di 59,99 euro. Sono già migliaia le recensioni positive pubblicate da chi ha avuto modo di provarlo, con un voto medio molto alto che si attesta a 4,6/5 stelle.

La disponibilità è immediata, il prodotto è venduto e spedito da Amazon: se lo ordini subito arriverà a casa tua entro domani con la consegna gratuita (riservata agli abbonati Prime).