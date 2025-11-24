 Shelly Plus 2PM: il Relè Interruttore con Misurazione di Consumo a -43% col Black Friday Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Shelly Plus 2PM: il Relè Interruttore con Misurazione di Consumo a -43% col Black Friday Amazon

Shelly Plus 2PM è il Relè Interruttore con Misurazione di Consumo per eccellenza in offerta speciale al Black Friday Amazon col 43% di sconto.
Shelly Plus 2PM: il Relè Interruttore con Misurazione di Consumo a -43% col Black Friday Amazon
Tecnologia Casa e Domotica
Shelly Plus 2PM è il Relè Interruttore con Misurazione di Consumo per eccellenza in offerta speciale al Black Friday Amazon col 43% di sconto.

Shelly Plus 2PM è un relè interruttore dotato anche di misurazione di consumo in grado di rendere smart la tua casa spendendo poco. La confezione da 4 pezzi è in offerta al 43% di sconto su Amazon! Si tratta di una delle fantastiche offerte firmate Black Friday che in questi giorni stanno facendo impazzire tutti. Il risparmio è assicurato qui, ma senza rinunciare alla qualità.

Acquista il Shelly Plus 2PM

Shelly Plus 2PM: facile installazione invisibile e prezzo top

Il Shelly Plus 2PM si installa con facilità ed è invisibile visto che si può posizionare all’interno delle cassette di derivazione o dietro alle prese o alle luci. Una volta installato, permette di automatizzare l’utilizzo di qualsiasi cosa, dagli elettrodomestici alle tapparelle. Cosa stai aspettando? Oggi la confezione da 4 pezzi è in offerta Black Friday su Amazon al 43% di sconto!

BlackFriday
Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero

Shelly Plus 2PM, Relè Interrutore con Misurazione di Consumo, 2 canali, 16A, Wi-Fi e Bluetooth, Automazione di Tapperelle, Serrande, Persiane, Alexa e Google Home, App iOS Android (4 pezzi), Nero

BlackFriday

71,75126,39€-43%

Vedi l’offerta

Tramite l’app Shelly Smart Control potrai controllare tutti i dispositivi Shelly da remoto e ti invierà delle notifiche per tutti gli eventi automatizzati della tua casa. Potrai configurarli in modo facile e veloce, gestendo le loro impostazioni e creando scene personalizzate per rendere domotica la tua casa e le tue stanze. Insomma, si tratta di una tecnologia fantastica.

{title}

Acquista il Shelly Plus 2PM

Non perdere altro tempo! Questo è un prodotto di altissima qualità, funzionale e versatile. Chi l’ha acquistato non può più farne a meno. Acquista la confezione da 4 pezzi al 43% di sconto su Amazon per il Black Friday!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito

iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito
eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti

eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti
BOMBE Amazon del Black Friday: 10 offerte stroncate nel prezzo

BOMBE Amazon del Black Friday: 10 offerte stroncate nel prezzo
Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!

Con la Cyber Week di eBay ottieni fino a 30€ di extra sconto!
iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito

iPhone 17, 17 Pro e Air in offerta: nuovo codice eBay da riscattare subito
eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti

eBay SVUOTATUTTO su tantissimi prodotti Samsung a prezzi eccellenti
BOMBE Amazon del Black Friday: 10 offerte stroncate nel prezzo

BOMBE Amazon del Black Friday: 10 offerte stroncate nel prezzo
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
24 nov 2025
Link copiato negli appunti