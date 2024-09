Shelly Plus 2PM: SUPER SCONTO per la smart home (2 a -37%)

La migliore offerta di oggi su Amazon, per quanto riguarda domotica e smart home, è quella che propone il bundle con 2 unità di Shelly Plus 2PM in sconto del 37% rispetto al prezzo di listino. Gli addetti ai lavori lo conoscono già bene, per gli altri sarà una piacevole sorpresa: è il relè intelligente dotato di funzionalità per la misurazione dei consumi (Power Measurement, come indica la sigla PM nel nome. Può essere installato facilmente su dispositivi come sistemi di illuminazione, tapparelle, persiane, serrande e così via.

L’offerta di Amazon sul bundle di Shelly Plus 2PM

I punti di forza sono talmente numerosi che qui ci limiteremo a elencare quelli più importanti: dimensioni compatte, supporto garantito per gli ecosistemi di Alexa e Google Home, massima libertà in fase di configurazione con la definizione di routine personalizzate, controllo remoto da smartphone, connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata, gestione di 10 A per ogni canale (10 A in totale), caratteristiche dedicate alla sicurezza come la protezione da sovraccarico e molto altro ancora. Se vuoi saperne di più, non devi far altro che dare uno sguardo alla scheda completa.

Lo sconto del 37% porta il bundle contenente 2 unità di Shelly Plus 2PM al prezzo finale di soli 37,90 euro. Il risparmio, in confronto al listino ufficiale (59,99 euro) è notevole. La media voto assegnata da migliaia di recensioni positive è 4,6/5 stelle.

Concludiamo sottolineando che è possibile contare sull’affidabilità di Amazon: l’e-commerce si occupa infatti direttamente sia della vendita che della spedizione, senza passare da intermediari. Inoltre, se decidi di effettuare l’ordine adesso, arriverà da te già entro domani con la consegna gratuita. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, se sei interessato, approfittane ora.