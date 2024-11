Shelly: sconti da non perdere al Black Friday Amazon 2024

Non ci sono dubbi sul fatto che i dispositivi Shelly siano tra i più ricercati in ambito smart home. Ecco una selezione dei migliori sconti per il Black Friday proposti su Amazon, che potrebbero tornare molto utile a chi sta potenziando la propria casa facendo leva sulla domotica. Quella che proponiamo di seguito è una selezione: dai uno sguardo allo store ufficiale sull’e-commerce per conoscere tutti gli altri sconti sui prodotti del marchio.

Black Friday su Amazon: i migliori sconti Shelly

Iniziamo dal più venduto: Shelly Plus 1 Mini Gen3. È l’interruttore relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi e controllo remoto. Piccolo e installabile anche dietro le prese a miro, ha in dotazione un canale da 8 A e il supporto agli ecosistemi di Alexa e Google Home. Oggi lo trovi in promozione su Amazon.

Shelly 1PM Mini Gen3 integra un modulo per la misurazione della potenza, così da poter conoscere i consumi e ridurli, risparmiando in bolletta. È in forte sconto sull’e-commerce.

Ancora, Shelly Plus Uni è un modulo intelligente con funzionamento Wi-Fi adatto per i sistemi a bassa tensione. Offre un’automazione avanzata e un monitoraggio accurato. Per il Black Friday è protagonista di un’offerta molto interessante.

Shelly H&T Gen3 misura invece la temperatura e l’umidirà. È dotato di uno schermo eInk e della connettività wireless (Wi-Fi e Bluetooth) oltre che del supporto allo standard Matter. Grazie alla promozione in corso lo puoi acquistare con un notevole risparmio.

Un’altra ottima offerta interessa il bundle con due unità di Shelly Plus 2PM, interruttore relè wireless con misurazione dei consumi. Oggi è a prezzo stracciato.

Proseguiamo con Shelly Wall Display, il centro di controllo per la smart home. È uno schermo da 10 centimetri che si può appendere alla parete e che permette di interagire con tutte le componenti della domotica. Non lasciarti sfuggire l’offerta del Black Friday.

Concludiamo la carrellata con Shelly BLU Door/Windows, l’articolo più venduto tra i sensori per la sicurezza di porte e finestre. È un sensore dotato di connettività Bluetooth con misurazione dei lux e dell’angolo di inclinazione. Lo trovi in forte sconto.

È finalmente arrivato il Black Friday: per conoscere l’elenco completo delle offerte Amazon, aggiornato in tempo reale, visita amazon.it/blackfriday. Su queste pagine troverai invece una raccolta accurata degli sconti più vantaggiosi su elettronica, prodotti tecnologici e casa intelligente, come in questo caso.