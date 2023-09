Come vedere Sheriff-Roma in streaming (Europa League)

Sheriff-Roma è l’incontro valido per il Gruppo G di Europa League, quello che include anche Slavia Praga e Servette. Trasferta moldava per i giallorossi, impegnati nella Bolshaya Sportivnaya Arena di Tiraspol. Il match può essere visto in streaming su DAZN con fischio d’inizio giovedì 21 settembre alle ore 18:45.

Europa League: guarda Sheriff-Roma in streaming

Attenzione ai gialloneri, già protagonisti due anni fa di un sorprendente cammino in Champions League, quando riuscirono a battere il Real Madrid e Shakhtar Donetsk. I capitolini dello Special One possono però contare su uno stato di forma eccezionale, come dimostrato con la recente vittoria per 7-0 in casa sull’Empoli. Inizia da qui il loro cammino nella competizione continentale che, solo pochi mesi fa, li ha visti arrivare fino alla finalissima.

I tifosi e gli appassionati del calcio internazionale possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce esperta di Pierluigi Pardo.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, l’italiano Bordin e Mourinho, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Sheriff (4-3-3): Koval, Zohouri, Garananga, Tovar, Artunduaga, Joao Paulo, Kiki, Ademo, Ngom, Luvannor, Badolo;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Mancini, Ndicka, Celik, Bove, Cristante, Renato Sanches, Zalewski, Dybala, Lukaku.

I bookmaker vedono i giallorossi favoriti per la vittoria, ma il pronostico può essere messo in discussione da una miriade di fattori, tra i quali rientra a pieno titolo una trasferta parecchio distante e la fatica accumulata con gli impegni di campionato e in nazionale.

Lo spettacolo dell’Europa League fa parte dell’offerta di DAZN insieme a Conference League e a tutte le partite della Serie A, da guardare in streaming attraverso qualsiasi dispositivo. Lo stesso vale per la Serie B, LaLiga e il meglio della Liga Portugal.

