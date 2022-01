Shiba Inu ha annunciato il suo personale metaverso Shiberse

Finalmente ancora qualcosa che sta regalando nuove emozioni ai fan scatenati della criptovaluta più discussa di questi tempi. Shiba Inu ha annunciato il suo personale metaverso. Si chiamerà Shiberse e sarà un metaverse basato su chain gestito, molto probabilmente, dalla comunità SHIB. L'annuncio ufficiale è arrivato, come ama il gruppo, da Twitter e ciò ha confermato tanta concretezza in questo nuovo e attesissimo progetto. Tutto questo ha aiutato il token nella sua quotazione e si presume che lo farà per diverso tempo. Ecco perché può essere un'ottima soluzione quella di investire sfruttando tutta l'esperienza e la sicurezza di eToro, piattaforma leader di social trading. Potrete in poche e semplici mosse riprodurre le stesse scelte dei migliori trader della piattaforma grazie alla sua speciale funzione.

Non si sa ancora molto in merito al metaverso che ha da poco annunciato Shiba Inu. Shiberse, stando a quanto dichiarato ufficialmente, sarà un'esperienza immersiva tra gioco, legato al mondo delle criptovalute, e guadagno degli investitori. Purtroppo però, ad oggi, non sappiamo nemmeno se si avvicinerà allo stile di Decentraland.

Comunque una certezza c'è ed è proprio il metaverso di Shiba Inu. Metaverse Shiberse, ha annunciato la comunità, sarà la sorpresa del 2022. Il tutto è stato condito da un annuncio su Twitter accompagnato da uno screenshot del possibile e molto probabile mondo digitale che ci aspetta:

Come promesso, siamo così entusiasti di annunciare la nostra prima grande sorpresa per questo anno, Shib Army! Nel 2022 stiamo raggiungendo nuovi traguardi e diamo il benvenuto Shiberse. Un’esperienza immersiva nel nostro ecosistema e nello spazio del Metaverse! Non vediamo l’ora di potervi mostrare di più. Woof!

As promised, we are so excited to announce our first special surprise for the year #ShibArmy!

In 2022, we are reaching new heights and welcoming the #Shiberse 🌎. An immersive experience for our ecosystem and the Metaverse space!

We can't wait to show you more. Woof! 🐶 pic.twitter.com/tCRQ1m1RiT

— Shib (@Shibtoken) January 24, 2022