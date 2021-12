Shiba Inu Coin: come (dove) comprare e previsioni sulla cripto

Shiba Inu è un token nato in tempi relativamente recenti, agosto 2020. Sulla scia di un'altra criptovaluta avente come simbolo proprio quella razza canina di cui porta il nome: il Dogecoin. Nata a sua volta 7 anni prima per gioco, eppure diventata un vero fenomeno nel corso del 2021.

Shiba Inu ha subito attirato l'attenzione degli investitori, il che ha innescato decisivi rialzi di prezzo. Tuttavia, come ogni criptovaluta, occorre investire con parsimonia e con gli strumenti giusti. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di aiutarti ad investire su Shiba Inu nel migliore dei modi.

Cos'è Shiba Inu Coin (SHIB)

Shiba Inu Coin, il cui ticker è SHIB, è un meme token che gira sulla tecnologia introdotta da Ethereum ERC 20. Nata, come anticipata, sulla scia del progetto Dogecoin, riprendendone anche il simbolo. Sebbene, rispetto a quest'ultimo, sia in formato disegno e non reale.

Shiba Inu Coin però, rispetto a Dogecoin, ha fin da subito messo su un progetto serio, destinato a durare. Rispetto a quanto stanno facendo molti altri meme token che invece sembrano solo legati ad un fenomeno momentaneo.

Già il fatto di aver scelto ERC 20, ovvero il protocollo per la creazione di token che è legato ad Ethereum, dà una idea di serietà e solidità. A differenza di altri meme token che hanno preferito basarsi sulla BSC di Binance per avere dei costi, anche in avvio, più bassi.

Lo SHIBARMY è invece la community su cui si basa Shiba Inu, che si mostra molto attiva ed è parte integrante del progetto.

Sarà per queste premesse che alcune piattaforme molto importanti hanno deciso di inserire nel proprio elenco questa criptovaluta. Si pensi, per esempio, al broker Capital.com, tra i più importanti e sicuri in circolazione. O all'Exchange Coinbase, praticamente il più importante per volume di criptovalute tradato. Di recente, si è aggiunto alla compagnia un altro broker molto importante: eToro.

Questi attestati di stima, inutile dirlo, non fanno che portare acqua al mulino di un progetto in erba. Rendendo ancora più solida la sua credibilità.

L’ecosistema di Shiba Token si è dotato di un AMM, molto simile a progetti come Uniswap o Pancakeswap. Destinato a generare utili per chi detiene i token, per un sistema di profitti che si chiama staking e che punta ad aumentare il valore di una criptovaluta stimolando i detentori a trattenerla e non a scambiarla di continuo per brevi speculazioni.

ShibaSwap risulta essere pure l’unico canale di accesso a Bone, uno dei tre crypto-token collegati al progetto. Gli altri due sono, oltre a SHIB anche Leane (bone e leane significa osso e guinzaglio, quindi sempre riferiti al mondo canino).

Diversificando l'offerta dei token, si punta anche a diversificare gli investitori.

Una obiezione che viene avanzata riguardo il progetto Shiba Inu Coin è che si sa pochissimo del team che lo avrebbe sviluppato. Così come si sa pochissimo dei membri più attivi della community SHIBARMY.

In realtà è una obiezione relativa, visto che anche intorno alla criptovaluta più importante e che ha dato il via a tutte le altre, vale a dire il Bitcoin, si sa ancora poco o nulla sul suo creatore (o creatori) a distanza di oltre 10 anni dal suo lancio.

Come funziona Shiba Inu Coin?

Abbiamo già detto che Shiba Inu Coin riprende quanto si vede in Pancake. Lo Swap è già attivo ed è riuscito a raggiungere una mole di liquidità incredibile.

Si basa sul sistema ERC 20, il che significa che si tratta di una struttura dati prestabilita, progettata per facilitare l'implementazione di varie funzionalità sulla blockchain di Ethereum, nonché il lavoro di creazione per gli sviluppatori.

ShibaSwap, invece, consente di accedere a NFT (not fungible token) esclusivi e che potranno essere scambiati tra gli utenti.

Inoltre, tramite Amazon Smile, viene raccolta una percentuale di donazioni destinate alla Shiba Inu Rescue Association. La quale si occupa della implementazione di Shib e della creazione di centri per la loro protezione. Sebbene il team di sviluppatori non ha ancora approfondito come funzionerà.

Il woofpaper, invece, non è altro che ciò che generalmente viene chiamato whitepaper. Si tratta di un PDF che a grandi linee spiega il funzionamento intrinseco del progetto e che aiuta ad analizzare gli aspetti meno ovvi del meme token. Può essere liberamente scaricato, sebbene per ora solo in lingua inglese. Ma potete aiutarvi con un traduttore.

Comunque, già sul sito internet ufficiale del progetto ci sono tante informazioni di base utili ma anche i collegamenti al whitepaper e a ShibaSwap.

Conviene acquistare Shiba Inu? Opinioni

Shiba Inu ha avuto fin dalle origini molti detrattori. Le accuse rivoltegli sono state le più disparate. Per esempio, si è detto che i primi screenshot di ShibaSwap fossero falsi. Che il suo fantomatico fondatore fosse sottoposto ad indagini giudiziarie. Ed ancora, che sul team di sviluppatori non si sa nulla.

Su questo ultimo punto abbiamo già detto. L'esempio del Bitcoin è il più calzante. L'identità di Satoshi Nakamoto resta ancora sconosciuta, sebbene, soprattutto tra il 2012 e il 2015, siano state avanzate molte ipotesi. Inoltre, si pensa che dietro questo nome, presumibilmente uno pseudonimo, si nasconda una squadra di esperti data la complessità del progetto.

Eppure, nonostante questo mistero, Bitcoin resta la criptovaluta con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo e macina sempre nuovi massimi storici. Pur beccandosi puntualmente l'etichettatura di bolla finanziaria, frode, ecc. Inoltre, anche le istituzioni stanno sempre più credendo su di essa, con lanci di ETF o banche che la stanno prevedendo come strumento di pagamento.

Non mancano poi le opinioni entusiaste di chi crede nel progetto. Per esempio, c'è chi sottolinea l'avvenuto audit di Certik, uno degli enti più importanti nel mondo delle criptovalute e che validano la sicurezza e la resilienza di un progetto cripto.

ShibaSwap sarà, insieme all’intero ecosistema, passato al setaccio alla ricerca di eventuali problematiche nel codice e nel funzionamento degli smart contract.

Ed ancora, è notizia di queste ore rispetto al momento della scrittura, che anche l'Exchange Kraken lo abbia aggiunto alla sua lista di criptovalute disponibili. Un ulteriore attestato di stima che va ad aggiungersi a quello delle altre piattaforme prima citate. Come abbiamo scritto qui, il tweet del profilo ufficiale di Kraken è stato apprezzato da oltre 47.000 utenti, dei quali oltre 18.000 lo hanno ritwittato.

Notizia che fa il paio con quella che vede Newegg aver recentemente dichiarato che a breve i clienti potranno acquistare in Shiba Inu Coin. Ricordiamo che Newegg Commerce, Inc. è un rivenditore online di prodotti informatici, tra cui hardware per computer ed elettronica di consumo, con sede in California.

E poi c'è l'apprezzamento di quanti stanno puntando su questa criptovaluta, aiutando i rally di prezzo. Ovviamente, si consiglia anche molta prudenza, considerando la caratteristica principale delle criptovalute: la volatilità del loro valore.

Altro progetto interessante legato al token è lo Shiba Inu Games, un progetto che si concentra sulla collaborazione con consulenti e appaltatori eccezionali al fine di realizzare un gioco per il mobile che dovrebbe chiamarsi Oshiverse.

E' ormai noto quanto anche il mondo dei videogiochi includa sempre di più le criptovalute. In quel progetto che sta avanzando che si chiama Metaverse. E molte criptovalute vogliono essere della partita.

Dove trovare opinioni

Se cerchi opinioni su Shiba Inu, ti suggeriamo di seguito qualche canale dove se ne discute molto:

Shiba Inu – canale Telegram : vanta oltre 200mila iscritti e rimane il canale rapido di diffusione delle informazioni sul progetto. E' diventato da subito uno dei ritrovi preferiti dello SHIBARMY.

: vanta oltre 200mila iscritti e rimane il canale rapido di diffusione delle informazioni sul progetto. E' diventato da subito uno dei ritrovi preferiti dello SHIBARMY. $LEASH: The ShibaSwap Token – canale Telegram: dedicato più specificamente ad un altro token dell'universo Shiba Inu: Leash, il token che è legato a ShibaSwap.

– canale Telegram: dedicato più specificamente ad un altro token dell'universo Shiba Inu: Leash, il token che è legato a ShibaSwap. r/SHIBArmy : subreddit ufficiale della community che gravita intorno a Shib e dove vengono condivise tutte le diverse notizie che lo riguardano. Dopo quello che il subreddit wallstreetbets ha fatto con le azioni BlackBerry o GameStop, il forum Reddit è sempre più utilizzato dagli investitori.

: subreddit ufficiale della community che gravita intorno a Shib e dove vengono condivise tutte le diverse notizie che lo riguardano. Dopo quello che il subreddit wallstreetbets ha fatto con le azioni BlackBerry o GameStop, il forum Reddit è sempre più utilizzato dagli investitori. Canale Twitter @ShibToken : è il profilo ufficiale del gruppo, dove vengono pubblicati continui aggiornamenti sul progetto. Compresi listing sui principali Exchange e broker. Oltre che implementazioni a SHIB.

: è il profilo ufficiale del gruppo, dove vengono pubblicati continui aggiornamenti sul progetto. Compresi listing sui principali Exchange e broker. Oltre che implementazioni a SHIB. Shiba Token – canale Discord: non manca pure un canale su Discord, Social a mo’ di chat costante per argomenti.

Come comprare Shiba Inu Coin

Per investire in una criptovaluta, hai 2 strade principali:

acquisto diretto tramite Exchange

trading online con i CFD

Acquisto diretto con Exchange

Le due modalità hanno differenze importanti. Nel primo caso, acquisterai direttamente la criptovaluta, in questo caso Shiba Inu, per future speculazioni aspettando che il prezzo aumenti così da ottenere una plusvalenza. O per utilizzarla scambiandola con altre criptovalute. O, ancora, per utilizzarla nel quotidiano laddove è possibile farlo, per esempio, per acquisti su negozi fisici o negozi online.

Ricorda che se scegli di acquistare i token SHIB il consiglio è anche quello di depositarli su un wallet cosiddetto “freddo“, cioè che non necessita di connessione per funzionare. Ciò ti mette a riparo da attacchi Hacker, sebbene la scelta di un Exchange sicuro dovrebbe già ovviare a questo problema

Trading CFD

Per il trading online con i CFD, acronimo di Contract for difference, invece, la questione è diversa. Acquisterai Shiba Inu non direttamente ma investendo in un contratto derivato che ne replica il valore avendola come sottostante.

Il che ti offre l'opportunità di investire su una criptovaluta o qualsivoglia asset, puntando sia sul rialzo del suo prezzo sia sul suo ribasso. Posizionandoti long o short in base a quanto prevede la tua previsione.

Potrai inoltre sfruttare una leva finanziaria, che moltiplichi il tuo profitto, pur rammentando sempre che si tratta di “un'arma a doppio taglio”. Che quindi moltiplicherà anche la tua perdita in caso di previsione sbagliata.

Dove comprare Shiba Inu Coin

La scelta di una piattaforma che sia sicura ma al contempo conveniente – in termini di commissioni – è un altro passaggio delicato se si vuole investire su Shiba Inu.

Troppe sono le truffe che si trovano in giro, approfittando degli incredibili rialzi di prezzo delle criptovalute ai quali non è contestuale una maggiore informazione su di esse.

Di seguito ti elenchiamo alcuni broker ed Exchange interessanti a cui puoi affidarti per investire in Shiba Inu.

Migliori Broker per investire in Shiba Inu

eToro

Plus500

Iqoption

Avatrade

Migliori Exchange per acquistare Shiba Inu Coin

Previsioni sulla Crypto Shiba Inu

Il futuro di Shiba Inu Coin dipende da molti fattori. Un primo dubbio riguarda il fatto che l’intero progetto sia cresciuto molto in fretta e a ritmi troppo alti. Quindi occorre capire se questo Crypto Enfant prodige saprà superare altre prove in futuro o sarà solo stato una cometa nel firmamento delle criptovalute.

Proprio questo boom iniziale ha portato a qualche sbavatura su ShibaSwap nella sua configurazione iniziale, nonché e qualche mancanza tecnica rispetto ad altri progetti. Ma sono incidenti di percorso che possono capitare in tutti i settori, quando, forse, non ci si aspetta un successo così immediato

Molto dipenderà anche dalla community su cui poggia Shiba Inu Coin, come detto lo Shibarmy. Vedremo se saprà affrontare i moltissimi speculatori che proveranno ad affondare il prezzo di un progetto meme. D'altronde, di mini short squeeze nella storia di Dogecoin se ne sono visti molti. Fomentati anche dai repentini cambi di posizione di un influencer come Elon Musk, Ceo di Tesla, rispetto a quest'ultimo e alle criptovalute in generale.

I recenti sviluppi del protocollo di SHIB sembrano comunque voler conferire un’utilità al progetto, in termini di AMM ma anche di staking ad alto tasso di ricompensa.

Un altro aspetto da valutare è il pericolo rug pull, termine con il quale si intende quelle manovre truffaldine da parte dei gestori del progetto. Sospetti fomentati da qualche errore tecnico di troppo, di cui prima facevamo riferimento.

Tuttavia, proprio come dicevamo prima, più che errori fatti capitare di proposito per fregare il prossimo, sembrano più problemi tecnici naturali di un progetto che non si aspettava così tanta enfasi iniziale.

Molto importante è il fatto che il progetto preveda fin da subito dei Non Fungible Tokens, sempre più in voga e che danno una idea sulla serietà del progetto rispetto ad altri meme token. Gli NFT potrebbero attirare capitali importanti.

E questa solidità rispetto ad altri meme token lo si denota dal fatto che pure nei momenti più bui di Doge, SHIB ha continuato a tenere.

SHIBA INU target price

Volendo ipotizzare dei target price per i prossimi anni,

2022-2023 : 0.00009000 – 0.0001 $

: 0.00009000 – 0.0001 $ 2024-2025: 0.0002 $ – 0.0003 $

Conclusioni

Shiba Inu Coin (SHIBA) è un token meme nato ad agosto 2020, avendo come simbolo l'omonima razza canina giapponese alla quale si ispira un altro token meme. Che ha dato il la a questo fenomeno: Dogecoin (Doge).

A differenza della più parte di questi token meme, però, Shiba Inu poggia su un progetto solido, che sa di futuro e non di fenomeno momentaneo da “prendi i soldi e scappa“. Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di questa guida completa a Shiba Inu Coin.

Certo, ci sono ancora diversi aspetti da valutare, ma le premesse ci sono tutte affinché questo token faccia parlare di sé ancora molto nei prossimi anni.

Per investire in SHIB utilizza sempre piattaforme sicure, come quelle elencate nel paragrafo apposito.