Shine è la nuova applicazione di Marissa Mayer

Sulla piattaforma App Store ha appena fatto il suo debutto una nuova applicazione chiamata Shine. È dedicata alla creazione di album fotografici condivisi. Fin qui, nulla di particolarmente degno di nota, se non fosse per il coinvolgimento di un nome importante come quello di Marissa Mayer, ex CEO di Yahoo nonché uno dei primi dipendenti di Google alla fine degli anni ’90.

Sunshine di Marissa Mayer presenta Shine

La pubblicazione è curata dalla startup Sunshine, co-fondata dall’imprenditrice nel 2018 con Enrique Munoz Torres e chiamata inizialmente Lumi Labs (fino al 2020). Qui sotto sono visibili due screenshot. L’interfaccia non sembra esattamente in linea con le ultime tendenze del mondo mobile, ma questo non è per forza di cose un aspetto negativo, soprattutto se l’intenzione è quella di differenziarsi, in un segmento dove le alternative di certo non mancano. È già in download nella versione per iPhone e presto arriverà anche quella Android. Ecco la descrizione fornita.

L’applicazione Shine è per la condivisione delle foto nei gruppi, in modo semplice e intuitivo. Con Shine, un’immagine appartiene a un momento, a un luogo e alle persone che erano presenti.

Non potevano certo mancare funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Tra queste, una si occupa di analizzare le immagini per suggerire quali è il caso di condividere e quali invece è meglio tenere private (o cestinare). Facendo leva sul modello DALL·E di OpenAI, inoltre, è in grado di generare temi da applicare a eventi specifici, ai quali saranno poi associati gli album fotografici. All’indirizzo shine.sunshine.com è possibile creare gli inviti. Questo il risultato di un breve test (come sempre l’IA regala soddisfazioni).

Altre due applicazioni pubblicate dalla startup in passato sono Sunshine Contacts (per l’organizzazione dei contatti in rubrica) e Sunshine Birthdays (per ricordarsi dei compleanni e inviare gli auguri). Queste, a differenza della nuova Shine, sono disponibili per il download anche in versione Android.