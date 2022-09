Shopping online e sicurezza: mettiti al riparo con Avast Premium Security

Sarà stata la pandemia di Covid-19 oppure un generale mutamento del modo di agire dei consumatori italiani, fatto sta che lo shopping online è in forte crescita. Sempre più persone preferiscono acquistare abbigliamento online, a discapito dei negozi fisici e dei centri commerciali tradizionali.

Inoltre, questa abitudine non è più una peculiarità dei consumatori più giovani, ma ha raggiunto anche una fascia di età molto ampia.

Sul Web si assiste continuamente all’apertura di nuovi e-commerce, con una concorrenza che è diventata feroce. Ciononostante, i mercati online stanno creando maggiore fiducia, offrendo opportunità agli acquirenti sempre più convenienti.

Ma c’è il rovescio della medaglia: la sicurezza degli acquisti. Non si parla di truffe, prodotti difettosi o non conforme a quanto scelto, ma di furto dei dati sensibili.

Shopping online in totale sicurezza con Avast Premium Security

Tra i più vecchi trucchi che utilizzano gli hacker ci sono i siti Web contraffatti. Come difendersi? Usando Avast Premium Security, il quale esegue una scansione delle piattaforme online per rintracciare eventuali rischi per dispositivi mobili e PC.

In questo modo consente di fare shopping online in totale sicurezza, ma anche operazioni bancarie, da qualsiasi dispositivo.

Inoltre blocca gli attacchi con accesso remoto perpetrati da parte di hacker, che vogliono assumere il controllo del dispositivo per infettarlo con malware o ransomware.

Per acquistare Avast Premium Security e proteggere i propri dispositivi, basta entrare in questa pagina e scegliere il tipo di protezione desiderata. Attualmente, sul costo dell’antivirus viene praticato uno sconto del 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.