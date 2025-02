Short di YouTube, video AI con Veo 2 di Google DeepMind

Da oggi, i creatori di YouTube potranno generare video AI per i loro Short grazie all’integrazione con Veo 2, l’ultima versione del generatore di video AI di Google DeepMind. E basterà un semplice prompt testuale.

Short di YouTube: arriva Veo 2 di DeepMind per generare video AI

Veo 2 è la risposta di Google a Sora, il popolare generatore di video di OpenAI, che ha stregato anche il cinema hollywoodiano. YouTube già permetteva di creare sfondi AI per gli Short con la funzione Dream Screen. Ma con Veo 2 alza decisamente l’asticella.

Dina Berrada, Direttrice di Prodotto di YouTube, promette video AI generati a una velocità mai vista prima. Merito di Veo 2, che ha imparato a capire meglio la fisica del mondo reale e il movimento umano, sfornando clip più dettagliate e realistiche che mai. E come se non bastasse, i creatori potranno anche scegliere stile, obiettivo ed effetti cinematografici,

SynthID: il bollino dell’AI

Ovviamente, YouTube ci tiene a giocare pulito e a far sapere a tutti quando un video è stato creato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Per questo, userà SynthID, lo strumento di DeepMind che appone una filigrana sui contenuti generati dall’AI e li identifica come tali. I video avranno anche un bel bollino “fatto con l’AI”, anche se questo non basterà a eliminare del tutto il rischio di condividere contenuti AI potenzialmente fuorvianti.

Come usare Veo 2 per gli Short di YouTube?

Usare Veo 2 sarà un gioco da ragazzi. Basterà aprire la fotocamera Short, selezionare Green Screen, navigare su Dream Screen e inserire un prompt testuale.

Chi non vede l’ora di mettere le mani su Veo 2, però, dovrà pazientare ancora un po’. La funzione sarà lanciata giovedì, ma solo per i creatori di Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. YouTube promette di espandere l’accesso in futuro, ma per ora noi europei dovremo accontentarci di guardare gli altri divertirsi…