Perché Sora non è disponibile in Italia?

OpenAI ha appena lanciato in via ufficiale Sora, il suo nuovo strumento di AI generativa dedicato alla creazione dei video partendo da un prompt testuale. L’accesso non è ancora consentito dall’Italia e, più in generale, dall’Europa (con la curiosa eccezione di Città del Vaticano). Collegandosi al sito sora.com ci si trova infatti di fronte a un messaggio come quello mostrato qui sotto.

OpenAI spiega il mancato lancio di Sora in Italia

A spiegare il perché di tale limitazione è il comunicato stampa che abbiamo ricevuto. Ne riportiamo di seguito un paio di estratti, utili per comprenderne il motivo.

Ci teniamo a sottolineare che questa feature non sarà ancora disponibile nel Regno Unito, Svizzera e la zona euro in quanto le leggi locali in tema di contenuto richiedono ulteriori misure di conformità.

OpenAI fa riferimento in modo generico alle leggi locali in tema di contenuto . Pur senza specificarlo, sembra piuttosto evidente che si tratti di quelle inerenti alle modalità di raccolta e trattamento dei dati e alla tutela della privacy.

OpenAI sta lavorando per renderla accessibile, tenendo aggiornata la community su quando Sora verrà resa disponibile. L’Europa è un mercato chiave per OpenAI che continua a manifestare il proprio impegno nell’affiancare i governi e le autorità di regolamentazione dell’UE e del Regno Unito per rendere i suoi prodotti disponibili anche in queste regioni.

Concentrando l’attenzione sull’Italia, ricordiamo che, nel mese di marzo, il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria per raccogliere informazioni sul modello text-to-video, con l’obiettivo di verificarne la conformità a quanto previsto dal GDPR.

Sulle pagine del supporto, inoltre, la società afferma che l’utilizzo dei servizi offerti in paesi non ufficialmente supportati può comportare la sospensione o il blocco dell’account.

L’accesso a Sora, in questa fase iniziale, è riservato agli abbonati premium ovvero a coloro che hanno scelto di mettere mano al portafoglio per sottoscrivere la formula Plus o Pro (appena lanciata) di ChatGPT. Permette di creare video con una durata fino a 20 secondi e con risoluzione massima Full HD, in formato orizzontale.