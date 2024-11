Shorts di YouTube, generare sfondi video AI con Dream Screen

YouTube ha annunciato che la funzione Dream Screen per gli Shorts consente ora di creare sfondi video generati dall’intelligenza artificiale. Finora si potevano creare solo sfondi AI con le immagini.

level up your Shorts game with Dream Screen ✨

you can now generate video backgrounds instantly with just a few words!

available now in the United States, Canada, Australia, and New Zealand. try it out ➡️ https://t.co/8w3DiWHyNw https://t.co/oqCGMSdrys

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) November 21, 2024