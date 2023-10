Shutterstock: editing IA per le immagini reali

Shutterstock ha annunciato nuove funzionalità di editing che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa per modificare le immagini reali presenti nel suo ampio archivio (oltre 700 milioni). I tool, attualmente in beta, sono sei e alcuni possono essere testati gratuitamente da tutti.

Creative AI per le immagini di Shutterstock

Creative AI è il nome della suite di strumenti che permettono di modificare le immagini incluse nell’enorme catalogo di Shutterstock, ai quali si aggiungono i filtri e l’assistente di design virtuale. Per testare i vari tool è sufficiente un account gratuito. Il più potente è AI Image Generator (Generatore di immagini IA) che sfrutta DALL-E di OpenAI per creare immagini a partire da una descrizione testuale. Verrà presto aggiornato con l’ultima versione del modello.

Magic Brush (Pennello magico) consente di selezionare un’area dell’immagine e scrivere cosa deve essere modificato, aggiunto o cancellato. Variations (Varianti) genera invece una versione alternativa delle immagini reali o IA. Con Expand Image (Espandi immagine) è possibile estendere l’immagine oltre i confini originali, simulando uno zoom out.

Smart Resize (Ridimensionamento intelligente) cambia automaticamente le dimensioni dell’immagine, mentre Background Remover (Rimozione dello sfondo) rimuove o sostituisce lo sfondo dell’immagine.

Shutterstock sottolinea che gli autori delle immagini originali riceveranno un giusto compenso, ma le nuove immagini modificate o generate dall’IA non possono essere pubblicate sulla piattaforma. Come detto, il generatore di immagini IA sfrutta DALL-E. OpenAI può usare le immagini presenti nel catalogo di Shutterstock per l’addestramento del modello fino al 2029.