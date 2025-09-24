Si fingono forze dell'ordine per truffarti e rubare i tuoi dati personali

Una nuova spregevole tecnica viene sfruttata dai cybercriminali per truffare gli utenti. Nello specifico, gli esperti di sicurezza informatica hanno scoperto tecniche in cui questi criminali si fingono forze dell’ordine per rubare i dati personali delle vittime. Lo fanno in tutto il mondo, addirittura stanno clonando il sito web dell’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI.

È stata l’FBI stessa ha pubblicare un avviso urgente per mettere in guardia gli utenti americani da questa pericolosa truffa: “Alcuni autori di minacce stanno falsificando il sito web governativo. I cittadini potrebbero visitare inconsapevolmente siti web falsificati mentre tentano di trovare il sito web dell’IC3 dell’FBI per inviare una segnalazione all’IC3“.

Nondimeno, questo può succedere anche in Italia. Oltre a fingersi aziende importanti per proporre truffe sugli investimenti, i cybercriminali fanno credere agli utenti di essere agenti di polizia o di forze militari per rubare dati personali e denaro dalle vittime. Addirittura arrivano a imitare numerazioni telefoniche e siti internet delle forze dell’ordine.

I consigli dell’FBI per non farti rubare dati personali e denaro

L’FBI, oltre ad avverti circa siti contraffatti molto pericolosi, ha anche redatto alcuni consigli pratici che possono aiutarti a evitare queste trappole e a evitare di farti rubare dati personali e denaro dai criminali.

Se vuoi navigare su un sito di qualsiasi forza dell’ordine o altro che potrebbe diventare fatale se contraffatto inserisci direttamente nella barra degli indirizzi del tuo browser l’indirizzo invece di usare un motore di ricerca. Se invece usi un motore di ricerca evita i risultati sponsorizzati, i criminali pagano per distrarre il traffico dal sito web legittimo.

Verifica sempre l’URL del sito web, ovvero l’indirizzo per esteso, e confrontalo con quello ufficiale. Un sito contraffatto non avrà mai il dominio ufficiale, ma sarà molto simile per confondere l’utente. Inoltre, fai attenzione a cliccare su link, bottoni o grafici sospetti.

Infine, se non vuoi farti rubare i tuoi dati sensibili, non condividere mai le tue informazioni sensibili prima di esserti accertato che il sito web nel quale stai navigando è ufficiale e legittimo.