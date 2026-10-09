 Si può insultare Claude? La nuova policy di Anthropic lo vieta
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Si può insultare Claude? La nuova policy di Anthropic lo vieta

Anthropic aggiorna la policy di Claude. Ora sono vietati anche gli abusi verbali prolungati contro il modello e le interferenze elettorali.
Si può insultare Claude? La nuova policy di Anthropic lo vieta
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Anthropic aggiorna la policy di Claude. Ora sono vietati anche gli abusi verbali prolungati contro il modello e le interferenze elettorali.
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C’è gente che passa le giornate a sfogarsi con un chatbot come se fosse un sacco da boxe. Anthropic ha deciso che non è il caso, e l’ha messo nero su bianco. L’azienda ha aggiornato le regole d’uso di Claude. Nell’elenco dei divieti, tra armi e sorveglianza, è comparso anche il maltrattamento verbale del modello.

Anthropic aggiorna le regole di Claude: stop agli abusi verbali sull’AI

Dall’aggiornamento di agosto Claude era già stato addestrato a chiudere le conversazioni con interazioni dannose o abusive. Ora la policy fa un passo in più e vieta espressamente agli utenti di insistere su quel terreno.

Anthropic ci tiene a precisare che non vuole trasformare ogni sfogo in un processo. La norma, spiega il post, vale solo nei casi estremi: quando qualcuno è ripetutamente crudele con i modelli e senza uno scopo riconoscibile. Restano fuori la normale irritazione, le contestazioni, i temi creativi più cupi, i test e la ricerca sul modello. Ci si può quindi arrabbiare perché Claude ha sbagliato la formula per la quinta volta e si può scrivere il romanzo noir più buio del mondo. Passare ore a infierire per il gusto di farlo è un’altra faccenda.

La mossa arriva dopo che Anthropic ha cercato la collaborazione di importanti studiosi di religione. In alcuni casi, a quanto si legge, ha provato a convincerli che Claude potrebbe essere cosciente, o addirittura avere un’anima. Se un’azienda dialoga coi teologi sull’anima del suo software, vietare di prenderlo a male parole non sembra più solo una questione di galateo. Ognuno può decidere quanto prenderla sul serio.

Elezioni, fake news e altri giochi sporchi

Il divieto sugli insulti non è l’unica novità. L’aggiornamento proibisce anche le interferenze elettorali, i software per armi e sorveglianza.

Altre sezioni vietano le campagne ingannevoli su larga scala. Un esempio è usare Claude per mandare avanti account falsi o testate giornalistiche inventate, quelle redazioni fantasma che pubblicano come se ci fosse un direttore vero. La policy contiene anche regole contro chi inganna gli elettori o manda a monte le elezioni, raccolte in un capitolo che si intitola “Non minare i processi democratici”.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 9 ott 2026

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9 ott 2026
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