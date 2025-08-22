Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

La Serie A 2025/2026 prenderà il via questo weekend con la 1° giornata in programma il 23, 24 e 25 agosto 2025. Per vedere tutte le partite è possibile puntare su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport propone un catalogo ricchissimo di contenuti e permette ai suoi utenti di seguire il campionato di Serie A oltre alla Serie B e molto altro.

Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani in abbonamento, a partire da meno di 30 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito e per scegliere il piano più adatto alle proprie necessità è possibile consultare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Come vedere la Serie A su DAZN

Per seguire le partite di Serie A su DAZN è possibile scegliere tra i seguenti piani:

Full per un accesso completo a tutte le partite

per un accesso completo a tutte le partite Family per un accesso completo a tutte le parte con possibilità di visione da 2 reti domestiche simultaneamente

per un accesso completo a tutte le parte con possibilità di visione da 2 reti domestiche simultaneamente MyClubPass per vedere le partite della propria squadra del cuore

Per quanto riguarda i costi, invece, ecco i prezzi del piano Full:

34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile

44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli

359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese

Ecco, invece, i costi del piano Family:

59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile

69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli

599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese

Di seguito riportiamo i costi di MyClubPass:

29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile

329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese

Per accedere ai piani di DAZN basta seguire il link qui di sotto.