 Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite
Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

Ecco quanto costa vedere tutte le partite del campionato di Serie A 2025/2026 con la prima giornata in programma nel corso di questo weekend.
Ecco quanto costa vedere tutte le partite del campionato di Serie A 2025/2026 con la prima giornata in programma nel corso di questo weekend.

La Serie A 2025/2026 prenderà il via questo weekend con la 1° giornata in programma il 23, 24 e 25 agosto 2025. Per vedere tutte le partite è possibile puntare su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport propone un catalogo ricchissimo di contenuti e permette ai suoi utenti di seguire il campionato di Serie A oltre alla Serie B e molto altro.

Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani in abbonamento, a partire da meno di 30 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito e per scegliere il piano più adatto alle proprie necessità è possibile consultare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

Per seguire le partite di Serie A su DAZN è possibile scegliere tra i seguenti piani:

  • Full per un accesso completo a tutte le partite
  • Family per un accesso completo a tutte le parte con possibilità di visione da 2 reti domestiche simultaneamente
  • MyClubPass per vedere le partite della propria squadra del cuore

Per quanto riguarda i costi, invece, ecco i prezzi del piano Full:

  • 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
  • 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese

Ecco, invece, i costi del piano Family:

  • 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
  • 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese

Di seguito riportiamo i costi di MyClubPass:

  • 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
  • 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese

Per accedere ai piani di DAZN basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui a DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Davide Raia
22 ago 2025
