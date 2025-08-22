Si torna in campo: la Serie A riparte, ecco come guardare tutte le partite

La Serie A 2025/2026 prenderà il via questo weekend con la 1° giornata in programma il 23, 24 e 25 agosto 2025. Per vedere tutte le partite è possibile puntare su DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport propone un catalogo ricchissimo di contenuti e permette ai suoi utenti di seguire il campionato di Serie A oltre alla Serie B e molto altro.
Per accedere a DAZN sono disponibili diversi piani in abbonamento, a partire da meno di 30 euro al mese. Per tutti i dettagli in merito e per scegliere il piano più adatto alle proprie necessità è possibile consultare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.
Come vedere la Serie A su DAZN
Per seguire le partite di Serie A su DAZN è possibile scegliere tra i seguenti piani:
- Full per un accesso completo a tutte le partite
- Family per un accesso completo a tutte le parte con possibilità di visione da 2 reti domestiche simultaneamente
- MyClubPass per vedere le partite della propria squadra del cuore
Per quanto riguarda i costi, invece, ecco i prezzi del piano Full:
- 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
- 359 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 29,91 euro al mese
Ecco, invece, i costi del piano Family:
- 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli
- 599 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 49,91 euro al mese
Di seguito riportiamo i costi di MyClubPass:
- 29,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile
- 329 euro con il piano annuale, con possibilità di pagare in 3 rate; la spesa effettiva dell’abbonamento è di 27,41 euro al mese
Per accedere ai piani di DAZN basta seguire il link qui di sotto.